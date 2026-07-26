Für ihre Studie haben die Wissenschaftler die Laufwege von insgesamt 573 Personen in verschiedenen Situationen beobachtet. Bild: www.imago-images.de

Studie deckt auf: Menschen gehen nicht genau geradeaus

Wissenschaftler aus Spanien, China und Japan haben das Gehverhalten von Menschen analysiert. Dabei entdeckten sie ein Muster, das sich durch alle Altersgruppen und Kulturen zieht.

Jennifer Buchholz / t-online

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Du glaubst, du kannst strikt geradeaus gehen? Das stimmt nicht ganz, wie eine aktuelle Studie von Wissenschaftlern der Universitäten Madrid (Spanien), Shanghai (China) und Waseda und Tokio (Japan) zeigt. Demnach haben die meisten Menschen einen leichten Drang in eine bestimmte Richtung.

Laufwege auf offenen Plätzen analysiert

Für ihre Studie haben die Wissenschaftler die Laufwege von insgesamt 573 Personen in verschiedenen Situationen beobachtet. Dabei gingen die Teilnehmer über offene Plätze, weite Flächen oder andere Bereiche. Drohnen, die über den Protagonisten schwebten, zeichneten ihre Laufwege auf.

Das Ergebnis: Unabhängig von der sozialen Herkunft, dem Alter und der Ethnie tendierten die Menschen leicht nach links. Auch die Grösse der Menschenmenge oder ob es sich bei den Teilnehmern um Links- oder Rechtshänder handelte, spielten keine Rolle. «Unsere Ergebnisse sind sehr konsistent», schrieben die Forscher in der Zeitschrift «Nature Communications». Selbst, als die Menschen allein gingen, drifteten sie nach links ab.

Besonders stark war die Tendenz bei kleinen Kindern ausgeprägt. Ihre Gehrichtung tendierte am stärksten gegen den Uhrzeigersinn. Daraus schliessen die Wissenschaftler, dass das Verhalten nicht über Jahre hinweg angelernt ist, sondern sich bereits früh im Leben manifestiert.

«Temnothorax-Ameisen zeigen eine ausgeprägte Tendenz, bei der Erkundung nach links abzubiegen. Auch Wellensittiche bevorzugen bei der Wahl zwischen gleichwertigen Durchgängen auf ihrer Flugroute eine bestimmte Seite», schrieben die Forschenden.

Neue Perspektive auf Menschenmengen

Die Erkenntnisse dienten nicht nur der Neugierde. Sie sollen dazu beitragen, dass öffentliche Räume wie Flughäfen und Museen oder grosse Plätze sicherer, komfortabler und effizienter gestaltet werden. «Indem wir zeigen, dass individuelle Vorlieben – und nicht kollektive Effekte – die beobachtete Bewegung von Fussgängern gegen den Uhrzeigersinn antreiben, vertieft unsere Studie das Verständnis der Dynamik des Fussgängerverkehrs und eröffnet eine neue Perspektive für die Erforschung des Verhaltens von Menschenmengen», schrieben sie.

Woher die Tendenz nach links beim Gehen kommt und was dahintersteckt, konnten die Wissenschaftler noch nicht herausfinden.

Supermärkte nutzen Linksdrang

Übrigens machen sich auch Supermärkte und andere Geschäfte diesen Linksdrang zunutze. Sie gestalten das Innere ihres Ladens so, dass die Kunden gegen den Uhrzeigersinn, also linksherum, laufen. Dabei richten sie jedoch ihre Aufmerksamkeit nach aussen, also an die Regale an der Wand und nicht in Richtung der Abkürzungen durch die Regalreihen auf ihrer linken Seite.

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