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Mette-Marit zeigt sich in Norwegen mit Sauerstoffgerät an Termin

Mette-Marit zeigt sich erstmals mit Sauerstoffgerät an offiziellem Termin

10.04.2026, 14:5010.04.2026, 14:51

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) ist zum ersten Mal mit einem Sauerstoffgerät zu einem offiziellen Termin erschienen. Fotos der Nachrichtenagentur NTB zeigten Mette-Marit mit einer sogenannten Nasenbrille, der der Kronprinzessin Sauerstoff zuführte.

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Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit zeigt sich mit SauerstoffgerätBild: keystone

Anlass ihres Auftrittes war der Empfang der norwegischen Teilnehmer an den Paralympischen Spielen im Königlichen Schloss in Oslo. Auch Kronprinz Haakon (52) und die Kinder des Paares, Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20), nahmen an dem Termin teil.

Zuletzt nur wenige öffentliche Auftritte

Mette-Marit leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose. Dabei bilden sich Narben im Lungengewebe, was unter anderem Atemnot verursachen kann. Der Gesundheitszustand der Kronprinzessin hatte sich zuletzt verschlechtert. Im Dezember hatte der Hof bekanntgegeben, dass Mette-Marit früher oder später eine neue Lunge brauche.

Norway&#039;s Crown Princess Mette Marit and Crown Prince Haakon arrive for a reception for Norwegian athletes who competed in the Milan Cortina Paralympics, in Oslo, Friday, April 10, 2026. (Lise Åse ...
Mette-Marit mit ihrem Ehemann Haakon (rechts).Bild: keystone

Jüngst war die norwegische Kronprinzessin aufgrund ihrer Krankheit nur selten öffentlich aufgetreten. Zudem stand sie in ihrer Heimat zuletzt wegen ihrer Freundschaft mit dem 2019 gestorbenen Sexualverbrecher Jeffrey Epstein heftig in der Kritik. Ausserdem musste sich ihr Sohn aus einer früheren Beziehung, Marius Borg Høiby (29), Anfang des Jahres wegen Vergewaltigungs-Vorwürfen vor Gericht verantworten. (dab/sda/dpa)

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