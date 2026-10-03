Plötzliche Trennung: Elon Musks Beziehung zu Shivon Zilis ist beendet

Elon Musk mit Shivon Zilis und den Zwillingen Strider (links) und Azure (rechts). Bild: www.imago-images.de

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«Ohne Warnung»: Elon Musks Partnerin gibt plötzliches Beziehungsaus bekannt

Die Beziehung von Elon Musk und Shivon Zilis, die für eine seiner Firmen als Managerin arbeitete, soll zu Ende sein. Zilis hat sich in einer Nachricht auf X ausführlich geäussert.

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Zwischen dem reichsten Mann der Welt und seiner Partnerin Shivon Zilis, die bei seiner Firma Neuralink als Managerin beschäftigt ist, zeichnet sich die Trennung ab. Zilis hat sich in einem längeren X-Post zu den Schwierigkeiten in der Beziehung geäussert. Laut ihrer Nachricht kam die Trennung zumindest für sie ziemlich plötzlich. Unter anderem schreibt Zilis:

«Es ist hart, innert einer Woche ohne Warnung von ‹verliebt› zu ‹loslassen› überzugehen»

Aber so sei es eben manchmal, so Zilis weiter. Sie findet trotz des scheinbar plötzlichen Beziehungsaus viele positive Worte für Musk. Sie sei glücklich, dass sie ihm habe zeigen können, wie es sich anfühle, tief verstanden und friedlich mit Stabilität und Sanftheit geliebt zu werden.

Musk habe eine tumultartige Kindheit gehabt und seine Seele sei «oft gequält» worden. Sie hoffe, dass sie ihn mit der stabilsten Liebe, die es auf der Welt gebe, habe versorgen können und hoffe, dass es einen langfristigen positiven Effekt auf ihn habe. Sie werde ihn sehr vermissen, so Zilis zum Ende ihrer Nachricht, und hoffe, dass sie zusammen gute Freunde und Eltern für die gemeinsamen Kinder bleiben können. Sie postete auch einen Chatverlauf mit Musk.

Musk hat sich bisher nicht zu der Nachricht geäussert. Er folgt seiner (Ex-)Partnerin auf der Plattform X, wo Zilis die Nachricht postete und die seit 2022 ihm selbst gehört, aber nicht mehr.

4 gemeinsame Kinder

Elon Musk und Shivon Zilis sind Eltern von vier gemeinsamen Kindern, der Zwillinge Strider und Azure (2021 geboren), einer Tochter namens Arcadia (2024) und eines weiteren Sohnes namens Seldon Lycurgus (2025). Alle Kinder wurden mittels künstlicher Befruchtung gezeugt.

Die beiden lebten ein ungewöhnliches Beziehungsmodell. Musk pflegte auch Beziehungen zu anderen Frauen in der gleichen Zeit, insbesondere der Sängerin Grimes, mit der er in den Jahren 2020, 2021 und 2022 ebenfalls jeweils ein Kind bekam. Auch diese Beziehung Musks ist zerbrochen. Die kanadische Sängerin kritisierte später öffentlich mehrfach eine Veränderung ihres Ex-Partners und äusserte Sorgen um die Privatsphäre sowie das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder.

Insgesamt ist Musk Vater von 13 Kindern. Die sechs weiteren stammen aus seiner ersten Ehe mit Justin Wilson. Diese endet nach 18 Jahren Beziehung 2008 mit der Scheidung. (con)