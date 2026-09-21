Amanda Lear. Bild: www.imago-images.de

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Amanda Lear verdächtigt Miley Cyrus des Plagiats

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Die französisch-britische Sängerin und Schauspielerin Amanda Lear hat Miley Cyrus in den sozialen Netzwerken angesprochen. In einer ironisch gefärbten Nachricht deutet sie an, dass die US-amerikanische Künstlerin einen ihrer Titel plagiiert habe.

«Danke, Miley, dass du meinen Song ‹The Sphinx› kopiert hast! Ich fühle mich geschmeichelt!», schrieb Amanda Lear. Sie weist damit auf den Song «Redlights» auf dem neuen Album «Bass Persuades» von Miley Cyrus hin. Laut Lear zeigt dieser Ähnlichkeiten mit «The Sphinx» von ihr aus dem Jahr 1978 auf. Cyrus' «Bass Persuades» ist letzten Freitag erschienen.

«Ich war noch nie prozessfreudig, aber meine Plattenfirma Universal und die Verleger des Titels, dessen Text ich geschrieben habe, wollen, dass das Plagiat anerkannt wird», sagte Amanda Lear am Montag der französischen Nachrichtenagentur AFP.

«Ich habe lediglich auf die Situation hingewiesen, mich bei Miley Cyrus bedankt und hinzugefügt, dass ich mich geschmeichelt fühle. Ich habe niemals mit einem Prozess oder Vergeltungsmassnahmen gedroht», so die Künstlerin weiter. Sie gibt an, von ihren eigenen Fans darauf aufmerksam gemacht worden zu sein.

Am Montag gegen Nachmittag lagen weder von Miley Cyrus noch von ihrem Umfeld Stellungnahmen vor. Auch Amanda Lear oder deren Plattenfirma hat bislang nicht geantwortet. (hkl/sda/afp)