Miley Cyrus verlässt ein letztes Mal Hannahs Haus in «Malibu». Bild: disney

Review

Die wichtigsten Momente aus dem «Hannah Montana»-Special

Miley Cyrus feiert mit einem einstündigen Special die Serie «Hannah Montana», die sie zum Star gemacht hat.

Corina Mühle Folge mir

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Vor 20 Jahren hat Miley Cyrus zum ersten Mal die blonde Hannah-Montana-Perücke aufgesetzt und eine ganze Generation geprägt. Die Serie hat Miley zu einem der grössten Popstars unserer Zeit gemacht.

Nun hat Miley Cyrus ihren Weg zurück zu Disney und der Show, die aus einem normalen Mädchen aus Tennessee einen Weltstar gemacht hat, gefunden.

Mit blonder Hannah-Frisur tritt Miley in das Studio, wo bereits die Podcasterin Alex Cooper auf sie wartet. Das einstündige Special bietet Auftritte von Hannah-Montana-Songs, Gastauftritte, ein originalgetreu nachgebautes Set und eine ordentliche Portion Nostalgie aus den späten Nullerjahren.

Eines vorab: Das Ganze ist aber nur für Fans spannend, die «Hannah Montana» regelmässig mitverfolgt haben.



Wo sind Mileys Co-Stars?

Klar, in «Hannah Montana» geht es um Miley. Aber genauso wichtig sind ihre Freunde. Denn ohne die Unterstützung von Lily und Oliver ist die Serie schwer vorstellbar.

Stattdessen kommt Selena Gomez, die Hannahs Erzfeindin Mikayla spielte, vor. Und auch wenn sie vor der Kamera Rivalinnen waren, sieht das im echten Leben komplett anders aus. Miley schenkte Selena sogar den roten Hut, den sie damals getragen hat.

Bild: disney

Aber ohne Emily Osment, Mitchel Musso und von mir aus auch Jason Earles (er spielte Mileys Bruder Jackson) fehlt etwas. Ihre Abwesenheit wird leider auch nicht erklärt. Im Februar teilte Emily Osment ein Bild von einem alten Hannah Montana-Skript auf Instagram und liess Fans hoffen, dass sie sie im Special vorkommt. Dies hatte aber demfall nichts damit zu tun.

Der zweite Gast in der Sendung wirkt etwas deplatziert. Es ist Sängerin Chappell Roan. Sie sei ein Riesenfan gewesen und sie verdanke es «Hannah Montana», dass es ihr jetzt möglich ist, sich für Auftritte komplett zu verkleiden. Ihr Auftritt im Special wirkt aufgesetzt und Fehl am Platz, da sie nie etwas mit der Serie zu tun hatte.

Alex Cooper führt durch das Special

Alex Cooper leitet durch das Special und stellt Miley Fragen zu ihrer frühere Zeit. Cooper betreibt den Erfolgspodcast «Call Her Daddy», in dem jede Woche ein berühmter Star Gast ist, darunter auch Miley.

Doch leider ist Cooper keine gute Interviewerin. Statt an gewissen Stellen nachzuhaken, rattert sie ihr Skript ab und stellt eine vorgeschriebene Frage nach der anderen. Da das Special – im Gegensatz zu ihrem Podcast – eh eine geskriptete Serie ist, kann dies hier aber verziehen werden.

Alex Cooper und Miley Cyrus an der Premiere für das Special. Bild: keystone

Es brodelte am Set mit Taylor Swift

«Hannah Montana» gibt es nicht nur als Serie, 2009 kam auch ein Film heraus. Darin ist die damals noch weitgehend unbekannte Taylor Swift aufgetreten. Die Sängerin schrieb ausserdem den ikonischen finalen Hannah-Song «You'll Always Find Your Way Back Home».

Miley deutet im Special an, dass hinter den Kulissen einiges brodelte. Doch leider lässt sie die Bombe doch nicht platzen und wir erfahren nicht, was passiert ist. Stattdessen sagt sie lediglich, dass der Film «jemanden suchte, der authentisch in einer Scheune auftreten würde».

Taylor Swift trat vor ihrem grossen Durchbruch in «Hannah Montana: The Movie» auf. Bild: disney

Die Cyrus-Familie steht im Mittelpunkt

Auch wenn keine anderen Cast-Mitglieder im Special auftauchen, ist die Cyrus-Familie sehr präsent. Mit ihrer Mutter Trish schaut sich Miley ihre alte Garderobe an und mit dem Vater Billy Ray stellt sie eine emotionale Stelle nach. Am Schluss taucht sogar noch Mileys jüngere Schwester Noah auf. Diese hatte nämlich etliche kleine Nebenrollen in «Hannah Montana».

Sind nicht nur vor der Kamera, sondern auch im echten Leben Vater und Tochter: Billy Ray und Miley. Bild: disney

Besonders der Einfluss von Mutter Trish hinter den Kulissen wird betont. Miley kommen die Tränen, als sie zu ihr sagt: «Ich habe es geliebt, Hannah zu sein. Ich habe es geliebt, Miley Cyrus zu sein. Aber worauf ich am stolzesten bin, ist der Mensch, der ich bin. Du hast mir wirklich beigebracht, ich selbst zu sein.»

Das «Hannah Montana»-Special ist ab dem 24. März 2026 auf Disney Plus verfügbar.

Trailer:

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