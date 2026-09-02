sonnig24°
DE | FR
burger
International
USA

Miley Cyrus kündigt zehntes Studioalbum «Bass Persuades» an

epa12985511 US singer Miley Cyrus speaks during a ceremony honoring her with a star on the Hollywood Walk of Fame at 7011 Hollywood Boulevard in Los Angeles, California, USA, 22 May 2026. EPA/TED SOQU ...
Popstar Miley Cyrus veröffentlicht noch diesen Monat ein neues Album.Bild: keystone

Miley Cyrus kündigt zehntes Studioalbum an

02.09.2026, 12:5802.09.2026, 12:58

US-Popstar Miley Cyrus bringt ihr zehntes Studioalbum noch in diesem Monat heraus. «Bass Persuades» werde am 18. September veröffentlicht, kündigte die 33-Jährige auf Instagram an. «Musik packt uns», schrieb sie. Man fühle die Musik, singe mit und manchmal tanze man dazu. «Sie ist kraftvoll, verletzlich, süss und stark.» Der Titel bedeute für sie die ganze Bandbreite von einem vollen Herzen bis zum Herzschmerz. Die Sängerin dankte ihren Fans dafür, dass sie ein Teil davon seien, ihre «kühnsten Träume» wahr werden zu lassen.

Cyrus postete dazu ein Video von sich an einer E-Gitarre und das schwarz-weisse Coverbild. Darauf ist sie mit schwarz geschminkten Augen und einer weissen Rose im Mund zu sehen. Die Sängerin kündigte zudem zwei Konzerte für Mitte Oktober in der Freilichtbühne Hollywood Bowl in Los Angeles an.

Die Grammy-Gewinnerin hatte im Mai 2025 mit «Something Beautiful» ihr neuntes Studioalbum veröffentlicht. 2023 brachte sie das Vorgängeralbum «Endless Summer Vacation» heraus und landete damals mit «Flowers» einen Hit.

FILE - Dolly Parton, left, and Miley Cyrus perform &quot;Jolene&quot; at the 61st annual Grammy Awards in Los Angeles on Feb. 10, 2019. (Photo by Matt Sayles/Invision/AP, File) Dolly Parton,Miley Cyru ...
Dolly Parton war die Patentante von Miley Cyrus.Bild: keystone

Vorige Woche hatte Cyrus mit einer emotionalen Botschaft an ihre verstorbene Patentante Dolly Parton erinnert. Dolly würde sich wünschen, dass sie nun den Schmerz zulasse, ein Lied darüber schreibe und stark bleibe, schrieb Cyrus auf Instagram. «Ich habe einen Engel an meiner Seite. Das hatte ich immer. Eines unserer letzten Gespräche ging um Musik und Metamorphose», führte die Sängerin weiter aus. «Ich werde sie immer lieben und möchte sie stolz machen.» Die Country-Ikone Parton war am vorigen Dienstag im Alter von 80 Jahren in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gestorben. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:

Dolly Parton – ihr Leben in Bildern
Dolly Parton – ihr Leben in Bildern
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kein Geld für den teuren Promi-Style? Kein Problem!
1 / 22
Kein Geld für den teuren Promi-Style? Kein Problem!
Bild: Instagram (@rileydiary)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dolly Parton ist tot – ein Nachruf in Videoform
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
USA: Flugzeug mit deutschem Finanzminister Lars Klingbeil gestrandet
Panne beim Rückflug des Bundesfinanzministers. Lars Klingbeil sitzt in den USA fest. Das ist für den SPD-Politiker doppelt ärgerlich.
Eigentlich sollte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Dienstag vom G20-Gipfel in den USA zurück nach Deutschland fliegen. Doch das Regierungsflugzeug, dessen Abflug für 15.45 Uhr (Ortszeit) geplant gewesen ist, blieb auf dem Regionalflughafen von Asheville im US-Bundesstaat North Carolina stehen.
Zur Story