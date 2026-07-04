Jetzt bekommt auch Miley Cyrus ihre Barbie – in diesen exklusiven Club kommt sie damit
Sängerin und Schauspielerin Miley Cyrus reiht sich in die lange Liste prominenter Persönlichkeiten ein, die eine eigene Barbie-Puppe von Mattel erhalten. Ihr Mini-Me trägt das Leder-Outfit aus dem Musikvideo zu «Golden Burning Sun» – inklusive Mikrofon, Sonnenbrille und High Heels. «Beim Design meiner Puppe haben wir nichts dem Zufall überlassen: den Look, die Haare, die Accessoires, das Make-up, die Struktur. Jedes Detail wurde bewusst gewählt», sagt Cyrus über ihre Barbie, wie der Stern berichtet. Auf Instagram schreibt die Sängerin ausserdem:
Das Püppchen für 64.95 Franken gibt es exklusiv für Mitglieder des «Barbie Club 59» im Onlineshop von Mattel, dem kostenpflichtigen Fan- und Sammlerclub.
Auch diese Ikonen gibt es als Barbies
Zum diesjährigen Weltfrauentag am 8. März präsentierte Mattel bereits acht neue Barbie-Puppen von globalen weiblichen Vorbildern. Zum «Barbie Dream Team» gehören unter anderem Tennisspielerin Serena Williams, Astronautin Kellie Gerardi sowie Schlagersängerin Helene Fischer.
Auch in den vergangenen Jahren konnten sich Sammlerinnen und Sammler über Barbie-Nachbildungen bekannter Persönlichkeiten aus Politik, Musik und Mode freuen. Neben Models wie Claudia Schiffer oder Heidi Klum widmete Mattel beispielsweise der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel eine Barbie. Diese gab es jedoch nicht zu kaufen.
Ebenfalls über ein eigenes Püppchen durfte sich Modedesigner Karl Lagerfeld freuen. 2014 gab es davon eine limitierte Edition von 999 Stück, schreibt der «Stern». Es ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich die Investition in gewisse Barbiepuppen lohnen kann. Denn der Wert der Lagerfeld-Barbie beträgt zurzeit etwa 5500 Dollar.
Aber nicht nur Models, auch Musikgrössen wie Shakira, Jennifer Lopez, Mariah Carey oder Beyoncé wurden als Barbie verewigt.
2011 fand eine der pompösesten Hochzeiten statt: Prinz William und Herzogin Kate gaben sich das Jawort. Diesen historischen Moment stellte Mattel gleich nach.
Auch im Hochzeitskleid gab es eine Barbie von der Schauspiellegende Liz Taylor. Diese heiratete gleich achtmal. Zweimal aber denselben Mann.
Auch Schauspiellegende Elizabeth Taylor wurde als Barbie im Hochzeitskleid verewigt. Eine passende Hommage, schliesslich trat Taylor insgesamt achtmal vor den Traualtar, wenn auch mit nur sieben verschiedenen Männern.
Mattel hat sich schon länger der Diversität und Inklusion verschrieben und bringt seit der ersten Barbie im Jahr 1959 zahlreiche Puppen in verschiedenen Berufen, mit verschiedenen Hautfarben oder Körpergrössen heraus.