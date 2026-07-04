Die Miley-Cyrus-Barbie trägt ein massgeschneidertes Alaïa-Outfit. Bild: creations.mattle.com

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Jetzt bekommt auch Miley Cyrus ihre Barbie – in diesen exklusiven Club kommt sie damit

Nach Beyoncé, Angela Merkel oder Heidi Klum bekommt jetzt auch Miley Cyrus ihre eigene Barbie. Die Kultpuppe gibt es aber nur unter bestimmten Bedingungen.

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Sängerin und Schauspielerin Miley Cyrus reiht sich in die lange Liste prominenter Persönlichkeiten ein, die eine eigene Barbie-Puppe von Mattel erhalten. Ihr Mini-Me trägt das Leder-Outfit aus dem Musikvideo zu «Golden Burning Sun» – inklusive Mikrofon, Sonnenbrille und High Heels. «Beim Design meiner Puppe haben wir nichts dem Zufall überlassen: den Look, die Haare, die Accessoires, das Make-up, die Struktur. Jedes Detail wurde bewusst gewählt», sagt Cyrus über ihre Barbie, wie der Stern berichtet. Auf Instagram schreibt die Sängerin ausserdem:

«Barbie verkörpert einen persönlichen Traum von mir. Sie ist etwas, aus dem ich nie herauswachsen werde, da sie sich gemeinsam mit mir weiterentwickelt. Als ich klein war, habe ich ihr die Haare geflochten und ihre Outfits gewechselt. Als Erwachsene schätze ich meine Sammlung, die ich nie aus der Schachtel nehme.»

Das Püppchen für 64.95 Franken gibt es exklusiv für Mitglieder des «Barbie Club 59» im Onlineshop von Mattel, dem kostenpflichtigen Fan- und Sammlerclub.

Auch diese Ikonen gibt es als Barbies

Zum diesjährigen Weltfrauentag am 8. März präsentierte Mattel bereits acht neue Barbie-Puppen von globalen weiblichen Vorbildern. Zum «Barbie Dream Team» gehören unter anderem Tennisspielerin Serena Williams, Astronautin Kellie Gerardi sowie Schlagersängerin Helene Fischer.



Auch in den vergangenen Jahren konnten sich Sammlerinnen und Sammler über Barbie-Nachbildungen bekannter Persönlichkeiten aus Politik, Musik und Mode freuen. Neben Models wie Claudia Schiffer oder Heidi Klum widmete Mattel beispielsweise der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel eine Barbie. Diese gab es jedoch nicht zu kaufen.

Die Angela-Merkel-Barbie gab es 2009 als Einzelstück für die Kanzlerin. Bild: EPA

Ebenfalls über ein eigenes Püppchen durfte sich Modedesigner Karl Lagerfeld freuen. 2014 gab es davon eine limitierte Edition von 999 Stück, schreibt der «Stern». Es ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich die Investition in gewisse Barbiepuppen lohnen kann. Denn der Wert der Lagerfeld-Barbie beträgt zurzeit etwa 5500 Dollar.

Die Barbie als Hommage an Karl Lagerfeld stellt diesen in seinem ikonischen Look dar. Bild: Instagram / @livinplastic

Aber nicht nur Models, auch Musikgrössen wie Shakira, Jennifer Lopez, Mariah Carey oder Beyoncé wurden als Barbie verewigt.

Sängerin Beyoncé gab es in einem Traum aus Pink. Bild: mattel

2011 fand eine der pompösesten Hochzeiten statt: Prinz William und Herzogin Kate gaben sich das Jawort. Diesen historischen Moment stellte Mattel gleich nach.

Mit diesen Barbies wurden Prinz Williams und Herzogin Katherines Hochzeits-Looks nachgestellt. Bild: IMAGO / PPE

Auch im Hochzeitskleid gab es eine Barbie von der Schauspiellegende Liz Taylor. Diese heiratete gleich achtmal. Zweimal aber denselben Mann.

Auch Schauspiellegende Elizabeth Taylor wurde als Barbie im Hochzeitskleid verewigt. Eine passende Hommage, schliesslich trat Taylor insgesamt achtmal vor den Traualtar, wenn auch mit nur sieben verschiedenen Männern.

Die Liz-Taylor-Barbie im Hochzeitskleid. Bild: mattel

Mattel hat sich schon länger der Diversität und Inklusion verschrieben und bringt seit der ersten Barbie im Jahr 1959 zahlreiche Puppen in verschiedenen Berufen, mit verschiedenen Hautfarben oder Körpergrössen heraus.