sonnig14°
DE | FR
burger
International
People

Berufungsprozess gegen Marius Borg Høiby startet im Februar

Berufungsprozess gegen Marius Borg Høiby startet im Februar

17.09.2026, 10:3117.09.2026, 10:31

Der Fall Marius Borg Høiby wird ab dem 9. Februar kommenden Jahres neu verhandelt. «Vorläufig sind 16 Tage für den Berufungsprozess vorgesehen», teilte das Berufungsgericht am Donnerstag mit.

epa13224674 Guests, including Marius Borg Hoiby (L) and Durek Verrett (R) arrive at Oslo Cathedral before the bier with the coffin of Norway&#039;s King Harald V arrives from the Palace to Oslo Cathed ...
Marius Borg Høiby.Bild: keystone

Der ältere Sohn der norwegischen Königin Mette-Marit war im Juni wegen zahlreicher Straftaten – unter anderem zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht sowie häuslicher Gewalt gegen eine Ex-Freundin – zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Gegen das Urteil in Bezug auf die oben genannten Punkte hatte er Berufung eingelegt. Erst kürzlich hatte das Gericht entschieden, diese zuzulassen. Läuft alles nach Plan, soll der letzte Verhandlungstag der 5. März sein.

Bereits seit Anfang Februar sitzt der 29-jährige Høiby in Untersuchungshaft, diese verbringt er aber seit einiger Zeit mit elektronischer Fussfessel im Zuhause der norwegischen Königsfamilie, Gut Skaugum. Ausserdem hat er bereits mehrfach Ausgang bekommen – unter anderem, um sich von seinem todkranken Zieh-Opa, dem norwegischen König Harald V., im Krankenhaus zu verabschieden, sowie zu dessen Begräbnis in der vergangenen Woche. Die Zeit in Untersuchungshaft soll von seiner Haftstrafe abgezogen werden. (hkl/sda/dpa)

U-Haft verlängert: Marius Borg Høiby bleibt mit Fussfessel zuhause
U-Haft verlängert: Marius Borg Høiby bleibt mit Fussfessel zuhause
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Über 100'000 Hundertjährige – warum die Menschen in Japan so alt werden
Fisch, Algen und aufhören, bevor der Magen voll ist: Das Erfolgsrezept hinter Japans Hundertjährigen klingt fast zu simpel. Ein Blick auf die nackten Zahlen, ein Vergleich mit dem Rest der Welt und der Grund, warum die Menschen ausgerechnet in Japan so alt werden.
Japan zählt mittlerweile 107'677 Menschen, die 100 Jahre oder älter sind – ein neuer Höchststand, wie das japanische Gesundheitsministerium diese Woche bekannt gab. Wie es dazu kam, wie Japan im internationalen Vergleich dasteht und was hinter dem Phänomen steckt, zeigt ein Blick auf die Daten.
Zur Story