Bonnie Tyler ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Bild: www.imago-images.de

Sängerin Bonnie Tyler ist tot

Mehr «International»

Die britische Musikerin Bonnie Tyler ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Dies geht aus einer Meldung auf ihrer eigenen Webseite hervor, wie BBC schreibt.

«Bonnies Familie und ihr Team sind untröstlich, mitteilen zu müssen, dass Bonnie gestern Abend unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen der Krankheit verstorben ist, wegen der sie behandelt wurde», soll es dort heissen. Derzeit ist die Seite wegen zu vieler Aufrufe nicht erreichbar.

Zuletzt kämpfte Tyler mit schweren gesundheitlichen Problemen. Anfang Mai musste sie in Portugal wegen eines Darmdurchbruchs notoperiert werden und befand sich zwischenzeitlich in einem künstlichen Koma. Mitte Juni erwachte sie aus diesem. Auch damals liess ihr Management verlauten, dass ihr Zustand noch immer ernst sei.

Der grosse Hit von Bonnie Tyler: «Total Eclipse of the Heart» Video: YouTube/bonnietylerVEVO

Bonnie Tyler, mit bürgerlichem Namen Gaynor Hopkins, kam 1951 in Wales zur Welt. Sie wuchs mit mehreren Geschwistern in einfachen Verhältnissen auf. Zunächst trat sie in Clubs und Pubs in ihrer Heimat auf, ehe sie den weltweiten Durchbruch schaffte. Ihren ersten grossen Hit veröffentlichte sie 1976 mit «Lost In France». Danach gelangen ihr gleich mehrere Lieder, die um die Welt gingen – zunächst «It's a Heartache», danach «Total Eclipse of the Heart» und «Holding Out for a Hero».

Insgesamt veröffentlichte Bonnie Tyler mehr als 80 Singles und 18 Studioalben. Sie gewann für ihre Musik diverse Auszeichnungen und wurde mehrfach für den Grammy und den Brit Award nominiert.

Ihr letztes Album mit dem Namen «The Best Is Yet to Come» veröffentlichte sie 2021. Eigentlich hätte sie ihre musikalische Karriere fortsetzen sollen. Für 2026 hatte die Waliserin erneut eine grosse Europa-Tournee angekündigt. Im Rahmen dieser hätte sie am 9. November in Dübendorf auftreten sollen. (dab)