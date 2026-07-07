Ava Marie und Leah Rose Clements: Die berühmten Zwillinge werden am 7. Juli 16 Jahre alt. Bild: imago

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Die «schönsten Zwillinge der Welt» werden 16 Jahre alt – so sehen sie heute aus

Dank ihrer Mutter wurden Ava Marie und Leah Rose im Kindesalter berühmt – und sind es bis heute. Am 7. Juli feiern die Mädchen ihren 16. Geburtstag.

Charlotte Koep / t-online

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Mehrere Medien kürten sie zu den schönsten Zwillingen der Welt. Ava Marie und Leah Rose Clements wurden 2010 geboren. Ein halbes Jahr später meldete ihre Mutter Jaqui sie bei einer Modelagentur an. Doch da sie sich gleichzeitig noch um ihren zweijährigen Sohn Chase Roberts kümmern musste, kam die Karriere ihrer Zwillinge erst zu einem späteren Zeitpunkt ins Rollen.

Sieben Jahre später, um genau zu sein. Dieses Mal erstellte sie einen Instagram-Account für ihre Töchter. Es dauerte nicht lange, da stieg die Followerzahl rasant an. Fast 140'000 Follower innerhalb von sechs Monaten. Jaqui fragte ihre Töchter, ob sie nicht Lust hätten zu modeln. Es folgten Verträge mit Modelagenturen und erste Jobs.

Schicksalsschlag trifft ihre Familie

Zwei Jahre später hatten Ava und Leah eine hohe Reichweite – diese half ihnen, als die Familie von einem Schicksalsschlag getroffen wurde. Vater Kevin litt unter einer seltenen, aggressiven Krebserkrankung: Akute Lymphatische Leukämie. Während Kevin die zweite von zwölf Runden der Chemotherapie durchlief, waren er und seine Familie auf der verzweifelten Suche nach einem Spender für eine lebensrettende Knochenmarktransplantation. Den Aufruf starteten die Zwillinge unter anderem bei ihren damals 1,5 Millionen Followern.

Auch eine Spendenseite wurde eingerichtet, um die Behandlung zu bezahlen. Gleichzeitig hoffte die Familie, mit ihrem Spenderaufruf anderen Menschen helfen könnten, die ebenfalls dringend eine Knochenmarktransplantation benötigten. Schliesslich wurde Kevin in der Familie fündig: Sein Bruder Chris kam als Spender infrage. Im April 2020 verkündete Kevin dann, dass er krebsfrei sei.

Die ganze Familie wird schlagartig berühmt

Mittlerweile sind die Zwillinge, von verschiedenen Modepublikationen wie dem US-Magazin «People» zu den «schönsten Zwillingen der Welt» gekürt, 16 Jahre alt. Am 7. Juli feiern die beiden ihren Geburtstag. Und sie sind noch immer erfolgreich. Sie ergattern Modeljobs und sind nach wie vor auf Instagram aktiv. Ihr Profil wird jedoch noch immer von ihrer Mutter bespielt.

Überdies haben Ava und Leah ihre eigene Modelinie, für die sie unter anderem auf Social Media ordentlich die Werbetrommel rühren. Doch es geht auf ihrem Account nicht nur um ihre Arbeit. Auch viele private Momente lassen sich dort finden.

Nicht nur Ava und Leah profitieren bis heute von dem Engagement ihrer Mutter. Auch ihr Bruder Chase hat längst einen Instagram-Account bekommen und wurde 2017 bei derselben Modelagentur unter Vertrag genommen. Ihm folgen mittlerweile 83'100 User. Ebenso sind Jaqui und Ehemann Kevin auf Instagram unterwegs. Jaqui hat 209'000 Follower, Kevin 214'000. Doch keiner der drei übertrifft die Zwillinge. Sie haben derzeit 2,1 Millionen Follower.

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