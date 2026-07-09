Mutter von «Dirty Dancing»-Star «auf eigenen Wunsch» gestorben
«Meine Mutter, Jo Wilder, ist am 4. Juli im Alter von 94 Jahren verstorben – auf eigenen Wunsch, zu ihren eigenen Bedingungen, so, wie sie gelebt hat.» Diese traurigen Zeilen schreibt Schauspielerin Jennifer Grey auf Instagram.
Der «Dirty Dancing»-Star berichtet, dass die 94-Jährige nur eine Woche zuvor erfuhr, dass sie Lungenkrebs hatte: «Ganz ihrem Wesen entsprechend entschied sie sich für Würde statt für Angst; sie verstand, dass es eine Ehre und keine Tragödie ist, diese Welt mit Würde zu verlassen.»
Promi-Freunde bekunden ihr Beileid
Greys Abschiedsworte bewegen. Sie schwärmt von ihrer Mutter – einer talentierten Theaterfrau, die ihr Leben lang zwischen Bühne und Familie balancierte: «Sie war wunderschön und begabt. Sie sagte oft, sie sei dieser Berufung nie ganz gefolgt; stattdessen wurde sie Mutter.»
Grey schliesst mit den Worten: «Ich liebe dich, Mama. Danke, dass du mir gezeigt hast, wie man alles – sogar das hier – mit Anmut meistert.»
Die genauen Umstände zum Tod ihrer Mutter behält Jennifer Grey für sich. Unter dem Post häufen sich Kommentare von Fans und Promi-Freunden. «Mein tiefstes Beileid zu deinem Verlust», schreibt beispielsweise Schauspielerin Julianne Moore und «Zurück in die Zukunft»-Star Lea Thompson postet: «Deine Mama war die Beste.» (schweizheute.ch)