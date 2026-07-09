Mutter von «Dirty Dancing»-Star «auf eigenen Wunsch» gestorben

Jennifer Grey trauert um ihre Mutter. Diese wollte nicht gegen den Krebs kämpfen, sondern selbstbestimmt sterben.

Nadja Zeindler Folge mir

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«Sie war mutig», sagt Schauspielerin Jennifer Grey über ihre verstorbene Mutter. Bild: Andy Rain

«Meine Mutter, Jo Wilder, ist am 4. Juli im Alter von 94 Jahren verstorben – auf eigenen Wunsch, zu ihren eigenen Bedingungen, so, wie sie gelebt hat.» Diese traurigen Zeilen schreibt Schauspielerin Jennifer Grey auf Instagram.

Der «Dirty Dancing»-Star berichtet, dass die 94-Jährige nur eine Woche zuvor erfuhr, dass sie Lungenkrebs hatte: «Ganz ihrem Wesen entsprechend entschied sie sich für Würde statt für Angst; sie verstand, dass es eine Ehre und keine Tragödie ist, diese Welt mit Würde zu verlassen.»

Jennifer Grey wurde 1987 an der Seite von Patrick Swayze in «Dirty Dancing» berühmt. Bild: KEYSTONE

Promi-Freunde bekunden ihr Beileid

Greys Abschiedsworte bewegen. Sie schwärmt von ihrer Mutter – einer talentierten Theaterfrau, die ihr Leben lang zwischen Bühne und Familie balancierte: «Sie war wunderschön und begabt. Sie sagte oft, sie sei dieser Berufung nie ganz gefolgt; stattdessen wurde sie Mutter.»

Grey schliesst mit den Worten: «Ich liebe dich, Mama. Danke, dass du mir gezeigt hast, wie man alles – sogar das hier – mit Anmut meistert.»

Die genauen Umstände zum Tod ihrer Mutter behält Jennifer Grey für sich. Unter dem Post häufen sich Kommentare von Fans und Promi-Freunden. «Mein tiefstes Beileid zu deinem Verlust», schreibt beispielsweise Schauspielerin Julianne Moore und «Zurück in die Zukunft»-Star Lea Thompson postet: «Deine Mama war die Beste.» (schweizheute.ch)