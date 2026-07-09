freundlich18°
DE | FR
burger
Leben
USA

Mutter von «Dirty Dancing»-Star Grey «auf eigenen Wunsch» gestorben

Mutter von «Dirty Dancing»-Star «auf eigenen Wunsch» gestorben

Jennifer Grey trauert um ihre Mutter. Diese wollte nicht gegen den Krebs kämpfen, sondern selbstbestimmt sterben.
09.07.2026, 02:5209.07.2026, 02:52
Nadja Zeindler
Nadja Zeindler
«Sie war mutig», sagt Schauspielerin Jennifer Grey über ihre verstorbene Mutter.
«Sie war mutig», sagt Schauspielerin Jennifer Grey über ihre verstorbene Mutter.Bild: Andy Rain

«Meine Mutter, Jo Wilder, ist am 4. Juli im Alter von 94 Jahren verstorben – auf eigenen Wunsch, zu ihren eigenen Bedingungen, so, wie sie gelebt hat.» Diese traurigen Zeilen schreibt Schauspielerin Jennifer Grey auf Instagram.

Der «Dirty Dancing»-Star berichtet, dass die 94-Jährige nur eine Woche zuvor erfuhr, dass sie Lungenkrebs hatte: «Ganz ihrem Wesen entsprechend entschied sie sich für Würde statt für Angst; sie verstand, dass es eine Ehre und keine Tragödie ist, diese Welt mit Würde zu verlassen.»

Jennifer Grey wurde 1987 an der Seite von Patrick Swayze in «Dirty Dancing» berühmt.
Jennifer Grey wurde 1987 an der Seite von Patrick Swayze in «Dirty Dancing» berühmt.Bild: KEYSTONE

Promi-Freunde bekunden ihr Beileid

Greys Abschiedsworte bewegen. Sie schwärmt von ihrer Mutter – einer talentierten Theaterfrau, die ihr Leben lang zwischen Bühne und Familie balancierte: «Sie war wunderschön und begabt. Sie sagte oft, sie sei dieser Berufung nie ganz gefolgt; stattdessen wurde sie Mutter.»

Grey schliesst mit den Worten: «Ich liebe dich, Mama. Danke, dass du mir gezeigt hast, wie man alles – sogar das hier – mit Anmut meistert.»

Die genauen Umstände zum Tod ihrer Mutter behält Jennifer Grey für sich. Unter dem Post häufen sich Kommentare von Fans und Promi-Freunden. «Mein tiefstes Beileid zu deinem Verlust», schreibt beispielsweise Schauspielerin Julianne Moore und «Zurück in die Zukunft»-Star Lea Thompson postet: «Deine Mama war die Beste.» (schweizheute.ch)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine
1 / 18
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine

Die Ukraine wehrt sich erfolgreich gegen den Aggressor Russland, dabei spielen Drohnen eine zentrale Rolle. In dieser Bildstrecke geht es um Meilensteine und historische Wendepunkte...
quelle: keystone / alex babenko
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Verfolgungsjagd nach Einbruch in Waffengeschäft
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Zwei Regie-Wunderkinder (21 und 26) feiern auch bei uns Horror-Welterfolge
«Backrooms» und «Obsession» dominieren seit Wochen als Frischzellenkur die Kinos. Ihre Macher Kane Parsons und Curry Barker bringen Millionen von YouTube-Fans mit sich.
Kane Parsons ist ein echtes Wunderkind und stolz darauf, im selben Jahr zur Welt gekommen zu sein wie sein Lieblingsmedium YouTube. 2005. Mit 14 begann er auf YouTube unter dem Pseudonym Kane Pixels eine eigene Kurzfilm-Welt zu bauen, mit 17 begann sich die Filmindustrie für ihn zu interessieren, mit 19 drehte er für A24 seinen ersten Kinofilm «Backrooms», in den vergangenen Wochen stand dieser weltweit an der Spitze der Kinocharts.
Zur Story