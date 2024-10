Liam Paynes Schwester meldet sich mit emotionaler Botschaft zu Wort

Nach dem überraschenden Tod des One-Direction-Sängers Liam Payne hat sich seine Schwester zu Wort gemeldet. Ruth Gibbins schrieb anrührende Worte bei Instagram.

Die Schwester des verstorbenen One-Direction-Stars Liam Payne, Ruth Gibbins, hat am Samstag in einem Onlinedienst eine emotionale Botschaft an ihren Bruder gerichtet. «Mein Gehirn bemüht sich, das Geschehene zu verarbeiten, und ich verstehe nicht, wohin du gegangen bist», schrieb Gibbins bei Instagram.

Fans trauern weltweit um Liam Payne (hier in Stockholm, Schweden). Bild: keystone

Sie habe das Gefühl, die Welt sei nicht gut genug zu ihm gewesen, erklärte Gibbins. «In den letzten Jahren musstest du dich oft sehr anstrengen, um zu überwinden, was gegen dich war». Ihr Bruder wollte «einfach nur geliebt werden» und die Menschen mit seiner Musik glücklich machen, fügte sie hinzu. «Liam wusste, dass er mich jederzeit anrufen konnte, und ich hätte alles stehen und liegen lassen, um ihn abzuholen», schrieb sie weiter.

Vater des Sängers in Argentinien eingetroffen

Am Freitag hatte der Vater des Sängers das Hotel in Buenos Aires besucht, von dessen Balkon im dritten Stock Liam Payne drei Tage zuvor gestürzt war. Geoff Payne besuchte zunächst die Leichenhalle, in der die Leiche des 31-Jährigen aufbewahrt wird. Dann fuhr er zum Hotel und hielt am Bürgersteig inne, auf dem Fans eine Art Altar aus Kerzen, Blumen, Briefen und Fotos erreichtet hatten.

Zahlreiche Musiker, Fans und auch der britische Regierungschef Keir Starmer hatten nach Paynes Tod ihr Beileid bekundet. «Nichts in den letzten Tagen hat sich real angefühlt», erklärte Paynes Freundin Kate Cassidy am Freitag im Onlinedienst Instagram. «Liam, mein Engel, du bist alles (...) Ich werde dich für den Rest meines Lebens weiter lieben.» (afp/con)