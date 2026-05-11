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Dua Lipa verklagt Samsung auf Millionen-Schadenersatz

Dua Lipa verklagt Samsung auf Millionen-Schadenersatz – wegen eines Fotos

Der 30-jährige Popstar fordert vom südkoreanischen Techkonzern 15 Millionen Dollar, weil er ohne ihre Zustimmung mit ihr geworben haben soll.
11.05.2026, 04:0411.05.2026, 07:09

Der Rechtsstreit dreht sich um die Benutzung eines Fotos der Künstlerin auf der Verpackung von neuen Fernsehgeräten. Das amerikanische Branchenblatt «Variety» stellte die in Kalifornien eingereichte Klage ins Netz.

Dua Lipa ist eine britisch-albanisch-kosovarische Sängerin und Songwriterin. Sie wirft dem Konzern vor, ohne ihre Zustimmung und ohne entsprechendes Entgelt ein Foto von ihr, das 2024 bei einem Festival Backstage aufgenommen wurde, für Werbezwecke benutzt zu haben. Samsung reagierte zunächst nicht für eine Stellungnahme.

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Dua Lipa wurde 1995 in London geboren. Ihr Vater ist Kosovo-Albaner, ihre Mutter bosnisch-albanischer Abstammung.Bild: keystone

Laut der Klageschrift hatte der Popstar den Konzern bereits im vorigen Jahr aufgefordert, das Bild zu entfernen, doch Samsung habe auf ihre Mahnung «abweisend und gleichgültig» reagiert und es weiter genutzt.

Dua Lipa zitiert in dem Rechtsdokument unter anderem Äusserungen von Kunden, die auf der Plattform X schrieben, dass das Foto der Sängerin auf dem Karton sie zum Kauf des Fernsehers verleitet habe.

Die für Songs wie «Houdini» oder «Dance The Night» bekannte Grammy-Preisträgerin macht geltend, dass der Konzern ihre Markenidentität ausgenutzt habe. Neben der Schadensatzforderung von 15 Millionen Dollar pocht die Sängerin darauf, die Nutzung des Fotos sofort zu unterlassen.

Dua Lipa zählt zu den reichsten Musikerinnen Grossbritanniens mit einem geschätzten Vermögen von weit über 100 Millionen Franken.

(sda/dpa)

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Ich habe Dua Lipas neues Album gehört – und hatte dabei eine Lebenskrise
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