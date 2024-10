Gemäss mehreren Medienberichten hatte One-Direction-Star Liam Payne eine Mischung verschiedener Drogen in seinem Blut. Bild: AP

Liam Payne hatte vermutlich Drogencocktail im Blut

Gemäss mehreren Medienberichten hatte One-Direction-Star Liam Payne eine Mischung verschiedener Drogen in seinem Blut.

Die Gerüchte über Liam Paynes Drogenkonsum scheinen sich zu bewahrheiten. Erste toxikologische Tests sollen laut Medienberichten mehrere Drogen im Körper des nach einem Balkonsturz verstorbenen One-Direction-Sängers nachgewiesen haben.

Bei der Teil-Autopsie wurde ein Drogencocktail mit dem Namen «Rosa Kokain» gefunden, der unter anderem aus Methamphetamin, Ketamin und MDMA besteht. Laut einem Vertreter der argentinischen Behörden wurde in Paynes Körper jedoch «nur»Kokain gefunden. Was tatsächlich stimmt, wird sich in einigen Wochen zeigen.

Der 31-Jährige war vergangenen Mittwoch vom Balkon seines im dritten Stock gelegenen Hotelzimmers in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt und gestorben. Payne sprach in der Vergangenheit oft über Drogenproblem. (kek)