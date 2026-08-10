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Mark Zuckerbergs Luxusjacht soll nicht auf Hilferuf reagiert haben

Mark Zuckerbergs Jacht «Launchpad» ist 387 Fuss, also etwa 118 Meter lang.
Mark Zuckerbergs Jacht «Launchpad» ist 387 Fuss, also etwa 118 Meter lang.bild: IMAGO / ZUMA Press Wire

Bericht: Mark Zuckerbergs Luxusjacht hat nicht auf Hilferuf reagiert

10.08.2026, 20:2310.08.2026, 20:23

Mark Zuckerberg steht in der Kritik, nachdem seine Luxusjacht «Launchpad» offenbar nicht auf einen Notruf eines gestrandeten Boots in Südost-Alaska reagiert hatte.

Laut Alaska Beacon war ein 21 Fuss langes Beiboot zwischen Petersburg und Juneau ohne Treibstoff liegen geblieben. Zuckerbergs Jacht, deren Wert auf 300 Millionen Dollar geschätzt wird, soll wiederholt Hilfe verweigert haben, als um Hilfe gerufen wurde. Stattdessen eilte das weiter entfernte Kreuzfahrtschiff «Wilderness Legacy» zur Rettung.

Ein Passagier des Kreuzfahrtschiffes berichtete auf Bluesky, die US-Küstenwache habe zunächst Zuckerbergs Jacht kontaktiert. Die Crew habe sich jedoch «wiederholt geweigert, zu reagieren». An Bord der «Wilderness Legacy» sei die Nachricht mit Buhrufen aufgenommen worden.

Zuckerberg nicht an Bord

Zuckerberg, CEO von Facebook und Meta Platforms, dem Eigentümer von Instagram, befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht an Bord, teilte ein Sprecher gegenüber Forbes mit. Ausserdem habe die Crew auf einem anderen Funkkanal kommuniziert und den Notruf erst bemerkt, als die Rettung bereits lief.

FILE - Meta CEO Mark Zuckerberg speaks during the company&#039;s Connect developer conference Wednesday, Sept. 17, 2025, in Menlo Park, Calif. (AP Photo/Nic Coury, File) Meta-AI-Zuckerberg
Zuckerberg selbst war nicht an Bord seiner Jacht.Bild: keystone

Der Vorfall dürfte dennoch wenig dazu beitragen, das öffentliche Image des Meta-Chefs zu verbessern. (hkl)

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Mit dieser Wette hat Mark Zuckerberg 80 Milliarden Dollar in den Sand gesetzt
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Butschina
10.08.2026 20:41registriert August 2015
Wenn die Crew sich wiederholt geweigert hatte zu helfen, dann kann die Funkfrequenz ja nicht das Problem gewesen sein. Irgendwie passen die zwei Aussagen nicht zueinander.
Was davon stimmt kann ich nicht beurteilen, aber beides geht irgendwie nicht.
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Pantoffelheld
10.08.2026 21:22registriert September 2025
Steht nicht im Seerecht, dass Schiffe anderen in Seenot geratenen Schiffe helfen MUSS?
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Reinhard51
10.08.2026 21:03registriert November 2025
Zum Zuckerberg passt das.
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