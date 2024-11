Am Mittwoch wurde eine Leiche im Kanton Wallis gefunden. Bild: kapo wallis

Polizeirapport

Frau tötet drei Kinder in Frankreich und sich selbst im Wallis

Eine 45-jährige Mutter hat am Dienstag in Taninges im französischen Hochsavoyen mutmasslich ihre drei Kinder getötet. Am Mittwoch fand man ihre Leiche in Champéry VS, wie die Nachrichtenagentur AFP bei französischen Justizkreisen in Erfahrung brachte.

Die Ermittler gehen von Selbsttötung aus. Nach den Informationen, welche die Polizei in der Schweiz den französischen Ermittlungsbehörden gaben, handelt es sich bei der im Wallis in ihrem Auto gefundenen Leiche um die seit Dienstag gesuchte 45-Jährige.

Die Leiche müsse noch formell identifiziert werden, hiess es bei den fallnahen Justizquellen in Frankreich. Weitere Angaben machte das zuständige Untersuchungsgericht von Bonneville (F) am Mittwoch nicht.

Im Alter von zwei bis 13

Die drei toten Kinder wurden am Dienstag im Haus der Familie in Taninges gefunden. Dabei handelt es sich um zwei Knaben im Alter von zwei und elf Jahren sowie ein Mädchen von 13 Jahren. Den Angaben zufolge wurden sie erstochen.

Nach ihrer Mutter, einer als depressiv geschilderten Primarlehrerin, wurde seit dem Leichenfund gefahndet. Eine Ermittlung wegen Mordes wurde eingeleitet. Boris Duffau, der Staatsanwalt von Bonneville, erklärte, die genauen Tatumstände müssten geklärt werden. Die Kinder sind zur Obduktion auf der Gerichtsmedizin in Grenoble.

Bei der Fahndung stand am Dienstag und Mittwoch ein grosses Polizeiaufgebot im Einsatz. Mit einem Helikopter suchten die Polizeikräfte die Berge und Wälder rund um die Ortschaft Taninges ab. Taucher suchten in umliegenden Gewässern.

Aus Weiler mit elf Einwohnern

Der mutmassliche Tatort liegt am Dorfrand von Taninges in einem Weiler mit elf Einwohnerinnen und Einwohnern. Die drei Opfer waren die einzigen Kinder, die dort lebten. Die Grosseltern leben ganz in der Nähe.

Im 3500-Seelen-Dorf Taninges sorgte die Tat für viele Emotionen, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Gemeindeverwaltung rief das Care Team. Die Ortschaft im Departement Hochsavoyen liegt etwa 50 Kilometer von Genf und 70 Kilometer von Champéry entfernt. (sda)