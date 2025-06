Die Königsnatter ist nicht giftig, sie umschlingt und erdrückt ihre Beute. Bild: kantonspolizei aargau

Polizeirapport

Aargauer Kantonspolizei fängt in Veltheim AG eine Königsnatter ein

Eine Person hat am Samstagabend eine knapp anderthalb Meter lange Schlange in einem Garten in Veltheim AG entdeckt. Es handelte sich um eine rot-schwarz-weisse Königsnatter, die in Europa nicht heimisch ist.

Eine Polizeipatrouille fing das Tier ein, wie die Aargauer Kantonspolizei am Montag mitteilte. Die Polizei geht davon aus, dass die Schlange aus einem Terrarium entwichen ist – oder dass deren Besitzer sie bewusst ausgesetzt hat. Sie sucht nun den Halter oder die Halterin. (sda)