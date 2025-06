In Oberurnen GL ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Bild: Kantonspolizei Glarus

Polizeirapport

Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Oberurnen GL

Am Sonntag hat ein 34-jähriger Automobilist in Oberurnen GL beim Einbiegen in eine Strasse einen vortrittsberechtigten Motorradfahrer übersehen. Der 71-jährige Töfffahrer verletzte sich bei der Kollision der beiden Fahrzeuge so schwer, dass er noch auf der Unfallstelle starb.

Der Unfall ereignete sich auf dem Autobahnzubringer bei der Ausfahrt Oberurnen, wie die Kantonspolizei Glarus am Montag mitteilte. Der Autofahrer bog über eine Stopp-Markierung in Richtung Weesen ein. (sda)