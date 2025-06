Am Sonntag ist ein 57-jähriger auf einer offiziellen Mountainbike-Strecke in Poschiavo tödlich verunfallt. Bild: kantonspolizei graubünden

Polizeirapport

Mann stirbt nach Sturz auf Mountainbike-Strecke in Poschiavo GR

Ein 57-jähriger Mann aus dem Kanton Zug ist am Sonntagmittag auf einer offiziellen Mountainbike-Strecke in Poschiavo tödlich verunfallt. Er stürzte auf der Talfahrt von San Romerio und fiel einen steilen Abhang hinunter, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Montag mit.

Der Mann fuhr als hinterster einer Dreiergruppe. Seine zwei Kollegen fanden später sein E-Bike auf der Strecke liegen. Die alarmierte Rega entdeckte den Mann schliesslich rund sechzig Meter unterhalb der Strecke.

Der Rega-Arzt konnte nur noch den Tod des Verunfallten feststellen. Rettungsspezialisten mussten den Leichnam mit Hilfe eines Helikopters bergen. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die Umstände des Unfalls ab. (sda)