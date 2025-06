Polizeirapport

Mann stirbt bei Badeunfall im Bielersee

Ein 74-jähriger Mann ist im Bielersee leblos aus dem Wasser geborgen worden und noch vor Ort verstorben. Der Mann war am Sonntagnachmittag bei der Neuenburgerstrasse in Not geraten.

Am Bielersee kam es am Sonntag zu einem tödlichen Badeunfall. (Symbolbild) Bild: keystone

Drittpersonen und Einsatzkräfte zogen den Bewusstlosen aus dem See und leisteten Erste Hilfe. Trotzdem verstarb der Schweizer Staatsbürger noch vor Ort.

Die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland leitet die Ermittlungen, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte. Ein medizinisches Problem könne als Ursache nicht ausgeschlossen werden, hiess es. (dab/sda)