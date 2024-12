Polizeirapport

Doppelmord in England: Zwei Frauen an Weihnachten getötet

An Weihnachten sind bei einer Gewalttat in Grossbritannien zwei Frauen getötet worden. Ein Mann und ein Teenager wurden in der Stadt Milton Keynes nördlich von London schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ermittler nahmen einen 49-Jährigen fest.

Die Beteiligten sollen sich einander gekannt haben. Ermittler seien am ersten Weihnachtstag wegen eines mutmasslichen Messerangriffs zu einem Wohngebäude gerufen worden, hiess es im Polizeibericht.

Zwei Frauen im Alter von 24 und 38 Jahren seien noch vor Ort gestorben, teilte die Thames Valley Police mit. Ein Jugendlicher und ein Mann zwischen 20 und 30 Jahren wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Verdächtigen wird wegen Mordes und versuchten Mordes ermittelt. Die Hintergründe sind noch unklar. Auch ein Hund wurde getötet. (hkl/sda/dpa)