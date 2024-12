Polizeirapport

Schweres Busunglück in Norwegen – bislang drei Todesopfer

In Nord-Norwegen ist ein Bus mit 58 Passagieren von der Strasse abgekommen und in den See Åsvatnet gestürzt. Dies berichten mehrere norwegische Medien.

Der verunglückte Bus. bild: screenshot «vg»

Der Unfall ereignete sich in der Kommune Hadsel, ein nahegelegenes Spital hat in der Folge Katastrophenalarm ausgelöst. Alle verfügbaren Rettungskräfte wurden in das Unfallgebiet entsandt.

Mindestens drei Personen sollen ums Leben gekommen sein, vier weitere seien schwer verletzt. Am Donnerstagmittag um 13:30 ist die entsprechende Meldung bei der Polizei eingegangen.

(rst)