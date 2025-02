Video: ch media

Polizeirapport

Grosseinsatz in Konstanz: Mann feuert Schüsse von Hotel-Balkon

In Konstanz ist am Montag die Polizei mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Im Stadtteil Paradies gab ein Mann Schüsse aus einer Waffe von einem Hotel-Balkon ab. Zudem randalierte er in seinem Hotelzimmer und habe herumgeschrien. Die Polizei konnte den 35-Jährigen festnehmen.

Die Polizei sperrte das Areal aufgrund der unklaren Gefahrenlage hab. Der Mann habe sich freiwillig gestellt. Es sei laut Polizeiangaben niemand verletzt worden.

(hkl)