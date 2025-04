Polizeirapport

Dreiköpfige Familie bei Gewalttat im Westerwald getötet

Die Opfer wurden Sonntag früh entdeckt. Bild: keystone

Bei den Todesopfern der Gewalttat in Weitefeld im Westerwald handelt es sich um eine dreiköpfige Familie. Unter den Opfern sei ein 47 Jahre alter Mann, eine 44 Jahre alte Frau und ein 16-jähriger Jugendlicher, teilte die Polizei mit. Die Beamten hatten am Sonntag in den frühen Morgenstunden in einem Haus drei Tote entdeckt. Die Hintergründe der Tat im Kreis Altenkirchen hoch im Norden von Rheinland-Pfalz waren auch am Abend noch unklar.

Die Ermittler suchten nach dem Täter, unter anderem mit einem Helikopter über einem angrenzenden Wald. Die Suche werde so lange weitergehen, bis die Person gefasst sei, auch in der Nacht, sagte eine Polizeisprecherin am späten Sonntagnachmittag. Die Beamten blieben im Ort weiter präsent.

Die Polizei war gegen 3.45 Uhr am Sonntagmorgen mit einem Notruf informiert worden. Als die Beamten eintrafen, sei eine Person, wohl ein Mann, zu Fuss vom Tatort geflohen, sagte ein Polizeisprecher. Nach unbestätigten Hinweisen könnten Schuss- oder Stichwaffen bei der Tat eingesetzt worden sein. (sda/dpa)