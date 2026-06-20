Polizeirapport

Güterzugwaggons stürzen in München von Brücke – Person stirbt

Zwei Waggons eines Güterzuges sind in München in der Nacht von einer Brücke rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde eine Person tödlich verletzt. Das berichtet das ZDF unter Berufung auf einen Polizeisprecher.

Am Morgen begann die Bergung der Waggons. Bild: DPA

Die Polizei hatte zuvor der Nachrichtenagentur dpa bestätigt, dass eine Person bei dem Vorfall lebensgefährlich verletzt wurde.

Video: watson/X

Den Angaben zufolge stiessen zwei Güterzüge beim Rangieren auf der Brücke zusammen. Der Grund ist noch unklar. Durch die Kollision fielen zwei Waggons die Brücke hinunter und blieben auf der Strasse liegen.

Aktuell besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Unglücksstelle bleibe möglicherweise noch bis Sonntag gesperrt. Einschränkungen im Regional- oder Fernverkehr gibt es laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn nicht. (hkl)

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