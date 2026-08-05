Der Unfall ereignete sich bei der sogenannten Teufelsbrücke zwischen Cassarate und Castagnola. Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Polizeirapport

25-Jähriger Italiener ertrinkt beim Schwimmen im Luganersee

Ein 25-jähriger Mann ist am frühen Mittwochmorgen in Lugano beim Schwimmen ertrunken. Der Unfall ereignete sich bei der sogenannten Teufelsbrücke zwischen Cassarate und Castagnola.

Kurz vor 5 Uhr sei der Alarmzentrale das Verschwinden einer Person beim Schwimmen im Luganersee gemeldet worden, teilte die Tessiner Kantonspolizei am Mittwoch mit.

Die Leiche des Mannes wurde anschliessend rund vier Meter vom Ufer entfernt und in einer Tiefe von etwa drei Metern geborgen. Die polizeilichen Ermittlungen sollen den Hergang des Vorfalls klären, wie es im Communiqué weiter heisst. Beim Verunfallten handelt es sich um einen 25-jährigen italienischen Staatsbürger mit Wohnsitz im Raum Lugano. (pre/sda)