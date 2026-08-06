Das Gewitter am Mittwochabend entwurzelte mehrere Bäume in der Stadt St.Gallen. Bild: stapo sg

Polizeirapport

Heftiges Unwetter richtet in St.Gallen in der Nacht auf Donnerstag massive Schäden an

Ein heftiges Unwetter mit starkem Wind und Regen hat am Mittwochabend in der Stadt St. Gallen zahlreiche Schäden verursacht. Die Feuerwehr rückte 22 Mal wegen umgestürzter Bäume und herabgefallener Äste aus. Verletzt wurde niemand.

Herunterfallende Bäume und Äste richteten im gesamten Stadtgebiet Sachschaden an. Bild: stapo sg

Am Mittwochabend kurz nach 18.15 Uhr zog ein Unwetter über die Stadt St.Gallen. Von verletzten Personen habe sie keine Kenntnis, schreibt die Stadtpolizei St.Gallen in einer Mitteilung am Donnerstag. Starker Wind und Regen hätten jedoch im gesamten Stadtgebiet zu Sach- und Flurschäden geführt. Es seien unter anderem Fahrzeuge, ein Gartenhaus sowie mehrere Zäune beschädigt worden.

Die Behörden rückten zu 22 Einsätzen aus. Bild: stapo sg

Dreimal stand die Feuerwehr im Einsatz, um Wasser aus Kellern abzupumpen, unter anderem bei der Rondelle am Marktplatz/Bohl. Weiter wurden ein umgekippter Bauzaun sowie eine beschädigte Elektroleitung gemeldet. (leo/sda)