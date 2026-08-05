Polizeirapport

Zehn exzessive Tempo-Überschreitungen: Kapo Bern überführt Serienraser

Die Kantonspolizei Bern hat nach der Auswertung von Videoaufnahmen auf Social Media einen Serienraser ermittelt. Der Lenker ist geständig, zwischen Anfang Februar und Mitte März des aktuellen Jahres im Seeland zehn Raserdelikte begangen zu haben.

Das schrieb die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung. Sie hatte aus der Bevölkerung diverse Social-Media-Beiträge zugestellt erhalten. Nach umfangreichen Ermittlungen hielt sie den Mann im März schliesslich an seinem Domizil in Aegerten an.

Gutachten und Videoanalysen belegten die exzessiven Tempoüberschreitungen des Mannes. Auf der Autobahn A2 bei Egerkingen fuhr er mit 202 km/h statt der erlaubten 120 km/h. In Busswil wurde er mit 165 km/h bei Tempo 80 erfasst. In Kappelen beging er drei Delikte mit 227 km/h bei Tempo 80, 197 km/h bei Tempo 60 sowie 101 km/h bei Tempo 50.

In Bühl bei Aarberg zeichneten die Ermittler Geschwindigkeiten von 141 km/h bei erlaubten 50 km/h sowie 194 km/h und 207 km/h bei Tempo 80 nach. In Aegerten war der Lenker mit 125 km/h und 112 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs.

Die Ermittler stellten das mutmasslich verwendete Auto sicher und nahmen dem Mann den Führerausweis ab. (pre/sda)