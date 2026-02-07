Polizeirapport

Mehrere Lawinen in Norditalien: Drei Tote und Verletzte

Bei mehreren Lawinenabgängen in Norditalien sind drei Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden. In der Alpenregion Valtellina löste sich zunächst eine Lawine und erfasste drei Skitourengeher, zwei von ihnen kamen ums Leben.

Im Trentino meldete die italienische Bergwacht zwei Lawinen, bei einer gab es einen Toten. Auch im Aostatal an der Grenze zur Schweiz und zu Frankreich gab es einen Vorfall.

Bei dem ersten Vorfall im Trentino wurden zunächst vier Menschen vermisst. Nach einer grossangelegten Such- und Rettungsaktion der Bergwacht konnten jedoch alle gefunden werden, zwei von ihnen wurden verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Im Aostatal erfasste ein Lawinenabgang zwei Skitourengeher aus einer Gruppe von fünf Personen. Sie waren jedoch angemessen ausgerüstet und konnten sich aus den Schneemassen befreien. (sda/dpa)