Polizeirapport

Rentner wird in Grenchen SO auf Gleis geschubst und von Zug erfasst

Ein Unbekannter hat am Sonntag beim Bahnhof Grenchen Nord einen Rentner auf das Gleis gestossen. Dieser wurde von einem einfahrenden Zug erfasst und schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte.

Kurz vor 15.00 Uhr wurde der Rentner auf dem Perron 1 von einem unbekannten Mann angesprochen und nach Geld gefragt, bevor er aufs Gleisbett gestossen wurde. Der Mann zog sich schwere Beinverletzungen zu und wurde von einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen, wie es im Communiqué heisst.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Der Tatverdächtige soll vorher beim Bahnhof weitere Personen angesprochen haben. Nach der Tat soll er sich zu Fuss in Richtung Bahnhofsparkplätze begeben haben, schreibt die Polizei weiter. (sda)