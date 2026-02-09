Der Brand ereignete sich am Holderplatz in der Winterthurer Altstadt. Bild: Kantonspolizei Zürich

Polizeirapport

Feuer in Winterthurer Altstadt: Polizei vermutet Brandstiftung

Bei einem Brand in einem Gebäude am Holderplatz in Winterthur am Sonntagabend entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken. Die Polizei vermutet Brandstiftung als Ursache.

Die Meldung über den Brand in einem Haus am Holderplatz in Winterthur ging gegen 22.30 Uhr bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur ein, wie es in einer Mitteilung heisst. Die ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.

Drei Personen waren evakuiert und untersucht worden, da sich viel Rauch entwickelt hatte. Verletzt wurde jedoch niemand. Ein nahegelegenes Lokal war während des Einsatzes ebenfalls vorsorglich evakuiert worden.

Am betroffenen Gebäude entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken. Ersten Erkenntnissen zufolge steht Brandstiftung als mögliche Ursache im Fokus. Die Kantonspolizei Zürich übernahm deshalb die weitere Fallbearbeitung. Es wurden Spuren gesichert, die Ermittlungen laufen. (vro)