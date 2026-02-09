Polizeirapport

Zwei Männer nach Autodiebstahl und Flucht in Oberentfelden gefasst

Nach einem Fahrzeugdiebstahl in Dübendorf ZH sind am Montag zwei mutmassliche Täter in Oberentfelden AG festgenommen worden. Auf ihrer Flucht verursachten sie mehrere Kollisionen, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte.

Die Täter, die am Montagmorgen in einer Tiefgarage ein Auto entwendeten, flüchteten laut der Polizei mit teilweise stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt Zürich und über die Autobahn Richtung Westen.

Auf der A1 bei Oberentfelden stoppte das Auto und der Lenker sowie ein Beifahrer flohen zu Fuss. Nach kurzer Fahndung verhafteten die Kantonspolizeien Zürich und Aargau einen 17- und einen 21-jährigen Franzosen.

Während der Flucht kam es zu einer Schussabgabe durch einen Polizisten der Kantonspolizei Zürich. Verletzt wurde niemand. Die Staatsanwaltschaft prüft die Umstände der Schussabgabe. (hkl/sda)