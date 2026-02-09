Drei Personen wurden von der Polizei angehalten. Bild: zVg

Polizeirapport

Polizisten stoppen in Walenstadt SG mit gezückten Waffen 3 verdächtige Personen

Am Montagmorgen kam es mitten im Morgenverkehr in Walenstadt SG zu einem Polizeieinsatz. Drei Personen wurden angehalten, nachdem die Polizei eine Meldung erhalten hatte, dass sie sich verdächtig verhalten hatten.

In Walenstadt SG ist es am Montagmorgen zu einem spektakulären Polizeieinsatz gekommen, wie ein watson-User meldet. Mehrere Einsatzfahrzeuge, darunter auch zivile, seien im Einsatz gewesen. Die Polizisten hätten mit gezückten Waffen zwei Männer und eine Frau festgenommen.

Laut Simon Anderhalden, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen, kam es am Montagmorgen kurz nach 7.30 Uhr zum Einsatz. Der Polizei sei gemeldet worden, dass die Personen von einem Haus geflüchtet seien. Deshalb wurde sofort eine Fahndung eingeleitet. Das Auto konnte dann gestoppt und die Personen angehalten werden.

Noch sind die Hintergründe unklar. Die Abklärungen liefen, sagt Anderhalden. (vro)