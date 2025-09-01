Wanderer in Österreich von Kühen attackiert – Mann stirbt

Ein älteres Ehepaar aus Wien mit Hund ist am Sonntagnachmittag beim Wandern im österreichischen Ramsau am Dachstein von einer Kuhherde attackiert und schwer verletzt worden. Der Mann (85) starb wenig später im Spital.

Nun wird laut Landespolizeidirektion ermittelt, ob seine Verletzungen ursächlich für seinen Tod waren. Eine Obduktion wurde angeordnet. Die 82-jährige Ehefrau des Mannes wurde per Helikopter in ein Spital geflogen. Ihr Zustand ist stabil.

Das Ehepaar war auf einem Forstweg von der Türlwandhütte in Richtung Austriahütte unterwegs. Dabei begegneten der 85-Jährige und seine Frau (82) kurz vor der Austriahütte einer Kuhherde. Diese bestand unter anderem aus drei Kälbern sowie Mutterkühen. Die Rinder dürften Zeugenangaben zufolge durch den Hund des Ehepaares aufgeschreckt worden sein.

In der Folge wurden die Senioren von der Herde attackiert und niedergetrampelt. Zufällig anwesende Wanderer sowie die Hüttenbetreiber leisteten den beiden Schwerverletzten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. (pre/sda)