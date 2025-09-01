Ein Töfffahrer im Gotthard-Strassentunnel (Symbolbild). Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Betrunkener Töfffahrer überholt im Gotthard trotz Überholverbot 47 Fahrzeuge

Ein britischer Motorradfahrer hat trotz Überholverbots im Gotthard-Strassentunnel 47 Fahrzeuge überholt. Dem 46-Jährigen wurde ein Fahrverbot für die Schweiz auferlegt.

Der Mann habe am vergangenen Samstag im Gotthard-Autobahntunnel trotz Überholverbots zwei Lastwagen und 45 Autos überholt. Dies habe die Auswertung von Videoaufnahmen ergeben, teilte die Tessiner Kantonspolizei am Montag mit. Der Mann sei von Beamten der Kantonspolizei Uri gestoppt worden.

Der 46-jährige Brite mit Wohnsitz in Grossbritannien wurde der Staatsanwaltschaft wegen schwerwiegender Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz und Fahren unter Alkoholeinfluss als Raser angezeigt. Er erhielt ein Fahrverbot für die Schweiz. (pre/sda)