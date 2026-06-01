Seit Freitag wird das Mädchen vermisst. (Symbolbild) Bild: shutterstock

Polizeirapport

Elfjährige in Frankreich vermisst – Polizei ermittelt wegen Entführungsverdacht



In Südfrankreich ist ein elfjähriges Mädchen seit Tagen verschwunden – nun ermittelt die Justiz wegen des Verdachts auf Entführung.

Das Kind hatte sich nach dem Ende der Schule am Freitagnachmittag in der kleinen Gemeinde Fleurance bei Toulouse nicht mehr gemeldet, die Eltern verständigten daraufhin am frühen Abend die Polizei. Wie die Staatsanwaltschaft von Auch mitteilte, zeigen Aufnahmen von Überwachungskameras das Mädchen am Freitagnachmittag im Auto eines Mannes. Der 41-Jährige kam in Polizeigewahrsam.

Der Mann hatte zunächst angegeben, das Kind auf dessen Bitte hin am Schwimmbad abgesetzt zu haben. Staatsanwältin Clémence Meyer sagte am Wochenende, diese Aussagen schienen jedoch recht unpräzise und widersprüchlich.

Zu weiteren Aussagen des Verdächtigen äusserte sich die Staatsanwaltschaft mit Aufnahme der förmlichen Ermittlungen nicht. Staatsanwältin Meyer zufolge ist das Kind nie davongelaufen. Am Wochenende habe es keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass die Elfjährige freiwillig verschwunden sei.

Wie schon am Freitag und am Wochenende ging die Suche nach dem Kind in der Gemeinde weiter. Auch Taucher, Hunde und Helikopter kamen dabei zum Einsatz. (nil/sda/dpa)