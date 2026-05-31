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Sieben Leichtverletzte nach Unfall in Pfäffikon SZ

Feuerwehr und Polizei Fahrzeuge stehen auf dem Vorplatz anlaesslich einer Medienkonferenz des Kanton Schwyz zum Projekt des neuen Kantonalen Verwaltungs- und Sicherheitszentrum auf dem Kaltbach Areal ...
In Pfäffikon Schwyz kollidierte ein Auto bei der Ausfahrt aus einem Kreisel mit einem entgegenkommenden Fahrzeug (Symbolbild)Bild: keystone
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Sieben Leichtverletzte nach Unfall in Pfäffikon SZ

31.05.2026, 13:2231.05.2026, 13:22

In Pfäffikon SZ sind bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen sieben Personen leicht verletzt worden. Beim 29-jährigen Unfallverursacher ordnete die Staatsanwaltschaft Schwyz wegen des Verdachts auf Fahrunfähigkeit eine Blut- und Urinprobe an.

Der 29-Jährige fuhr am späten Samstagabend auf der Churerstrasse durch den Schweizerhof-Kreisel in Richtung Freienbach, wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mitteilte. Bei der Ausfahrt aus dem Kreisel habe der Lenker kurz nach 23 Uhr zunächst eine Signalisationstafel der Mittelinsel übersehen. Anschliessend kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug und mit einem Auto, das an einer Tankstelle abgestellt war.

Die fünf Insassen des Personenwagens des Unfallverursachers seien durch den Rettungsdienst vor Ort betreut und mit leichten Verletzungen zur Kontrolle ins Spital gebracht worden, ebenso die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos. (sda)

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