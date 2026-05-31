Polizeirapport

Strassensperrung nach Erdrutsch auf der Axenstrasse

Am Sonntagabend, kurz nach 20 Uhr, kam es im Bereich «Gumpisch» auf der Axenstrasse zu einem Erdrutsch. Die Strasse zwischen Flüelen und Brunnen wurde umgehend gesperrt, Fahrzeuge mussten gewendet werden. Verletzt wurde niemand, auch die Strasseninfrastruktur blieb nach bisherigen Erkenntnissen unbeschädigt.

Die Sperrung gilt voraussichtlich bis Montagvormittag. Das Bundesamt für Strassen (Astra) nimmt dann eine Neubeurteilung der Lage vor. Zugänglich bleiben die Zufahrten aus Richtung Süd bis zur Tellsplatte sowie aus Richtung Nord nach Sisikon und Riemenstalden.

Reisende werden gebeten, die Axenstrasse weiträumig über den Seelisbergtunnel und Luzern zu umfahren. Im Einsatz stehen das Amt für Betrieb Nationalstrassen, Spezialisten des Astra, ein privater Sicherheitsdienst sowie die Kantonspolizeien Schwyz und Uri. (mke)