Polizeirapport

31-Jähriger nach Ansprechen von Kindern im Aargau gefasst

Die Kantonspolizei Aargau hat einen 31-jährigen Schweizer nach dem Ansprechen von Kindern in den Dörfern Hunzenschwil und Oberentfelden festgenommen. Vor allem in Hunzenschwil soll der Mann Mitte Mai verschiedene Kinder angesprochen haben.

Vergangenen Donnerstag ging aus Oberentfelden AG eine weitere Meldung ein, die auf einen Zusammenhang zu den Vorfällen in Hunzenschwil schliessen liess, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Im Zuge «einer intensiven Fahndung» habe die Polizei den Mann festgenommen, als er in einem Auto wegfahren wollte.

Der 31-jährige Schweizer stehe unter dringendem Tatverdacht und befinde sich in Haft. Umstände und Motiv seien noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau führe eine Strafuntersuchung durch.

Mitte Mai hat eine Mutter der Kantonspolizei Aargau gemäss Mitteilung gemeldet, dass ihre Tochter auf dem Heimweg von der Schule in Hunzenschwil AG von einem erwachsenen Mann angesprochen worden war. In kurzer Folge seien weitere, ähnlich klingende Meldungen aus dem Dorf eingegangen.

Die Schilderungen hätten an der Schule rasch die Runde gemacht und im Dorf für erhebliche Verunsicherung gesorgt. Die Polizei habe daraufhin ihre Präsenz in der Umgebung verstärkt und umfassende Ermittlungs- und Fahndungsmassnahmen eingeleitet, hiess es weiter. (sda)