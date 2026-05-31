Die 15-Jährige musste nach der medizinischen Erstbetreuung vor Ort ins Spital gebracht werden. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

15-jährige Mofafahrerin verletzt sich bei Sturz in Olten schwer

Eine 15-jährige Schülerin ist am Samstagabend in Olten SO mit ihrem Mofa gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Sie musste nach der medizinischen Erstbetreuung in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 22.40 Uhr auf der Stationsstrasse in Olten. Die Schülerin sei aus noch unklaren Gründen zu Fall gekommen. Nach der Erstbetreuung vor Ort brachte ein Rettungsdienst die Verletzte ins Spital. Die Kantonspolizei Solothurn nahm Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache auf. Sie erliess einen Zeugenaufruf. (sda/fwa)