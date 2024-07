Polizeirapport

Frankreich meldet «massiven Angriff» auf Schnellzugnetz

Wenige Stunden vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris haben Unbekannte am Freitag Brandanschläge auf mehreren Anlagen des französischen Schnellzugnetzes verübt. Der Schnellzugverkehr auf der Atlantik-, Nord- und Ostachse ist deswegen stark beeinträchtigt, wie die französische Bahngesellschaft SNCF mitteilte.

Viele Bahnverbindungen mit den TGV-Hochgeschwindigkeitszügen müssten gestrichen werden, teilte die französische Bahn SNCF mit. Sie sprach von «mehreren gleichzeitigen böswilligen Handlungen». Genauere Hintergründe seien aber derzeit unklar.

«Es handelt sich um einen massiven, gross angelegten Angriff, um das TGV-Netz lahm zu legen», erklärte die SNCF gegenüber AFP. Die Ost-Schnellzugstrecke, die Strecken Paris Le Mans, Paris Tours und die Strecke zwischen Paris und Lille seien betroffen. Die südöstliche Schnellzugstrecke in Frankreich war nicht betroffen, da «ein böswilliger Akt vereitelt wurde».

«Es wurden Brandanschläge verübt, um unsere Einrichtungen zu beschädigen», sagte die SNCF und fügte hinzu, dass der Verkehr auf den betroffenen Strecken «stark gestört» sei. Die Züge wurden auf andere Gleise umgeleitet, «aber wir werden eine grosse Anzahl von ihnen streichen müssen», hiess es in der Erklärung.​

Am Freitagabend findet in Paris die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele statt. Zu der pompösen Zeremonie entlang der Seine werden in der Metropole enorm viele Zuschauer erwartet. Die Veranstalter rechnen mit rund 300'000 Menschen am Ufer.

Etwa 120 Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter werden zu der Eröffnungsfeier erwartet, unter ihnen auch Bundespräsidentin Viola Amherd, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz oder die US-amerikanische First Lady Jill Biden.

Gesichert wird das einmalige Event von rund 45'000 Sicherheitskräften. Der Luftraum im Umkreis von 150 Kilometern um Paris wird für den Abend gesperrt. Die Bereiche der Seine, an denen die Parade stattfindet, sind weitläufig für den Autoverkehr gesperrt. (ear/sda/dpa/afp)