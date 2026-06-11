Polizeirapport

Niederlande: Autofahrer fährt in Velo-Gruppe – 3 Tote, darunter 2 Kinder

Symbolbild. Bild: Shutterstock

In den Niederlanden ist ein Autofahrer in eine Gruppe von Velofahrern gerast. Dabei hat er drei Menschen getötet, darunter zwei Kinder und ein Erwachsener. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Vier weitere Kinder seien schwer verletzt ins Spital gebracht worden, wie die Behörden der Provinz Zeeland im Süden des Landes mitteilten.

Der Unfall habe sich in der Nähe des Dorfes Vogelwaarde unweit der belgischen Grenze ereignet, heisst es weiter. Laut Polizei wurde eine Person festgenommen, schreibt AFP. Die Velo-Gruppe bestand nach Angaben der Behörden aus 14 Kindern und zwei Betreuern.

Judith Thielen, Staatssekretärin für Bildung, schreibt auf der Plattform X von einer «Tragödie». «Meine Gedanken sind bei den Angehörigen, Familien, Freunden und Klassenkameraden der Opfer sowie beim Schulpersonal.»

Die Hintergründe sind noch unklar. (hkl)

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