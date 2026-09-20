Die Pet Shop Boys stehen weiterhin weltweit auf der Bühne. Keystone

Die Pet Shop Boys schiessen gegen Putin. Das steckt dahinter

Anlässlich der Wahlen, die dieses Wochenende in Russland stattfinden, haben die Pet Shop Boys einen spöttischen Song gegen den russischen Präsidenten veröffentlicht.

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Die Pet Shop Boys gehören zu den legendären Bands der 1980er- und 1990er-Jahre. Mit dabei: Sänger Neil Tennant und seine unverwechselbare Stimme. Bekannt ist Tennant für die Songs «Always on My Mind», «It's a Sin» und natürlich «Go West» – eine doppeldeutige Satire auf die Sowjetunion und die westliche Welt.

Am Freitag haben die britischen Musiker einen bissigen Song gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin veröffentlicht. Wie gewohnt setzt die Band dabei auf Sarkasmus und teilt gleichzeitig kräftig aus. Das dazugehörige Video ist schlicht gehalten: Es zeigt lediglich die Musik und den Songtext.

Der Anfang des Songs wirkt noch ziemlich harmlos ...

Who washes Putin's underpants?

Who has to keep them clean

deep in the bowels of his residence

in a top secret washing machine?



Who keeps his secrets secret?

Is nothing or everything true?

Is he fatally ill or strong as a horse

impossible to get to know or get close to?





Und auf Deutsch übersetzt: «Wer wäscht Putins Unterhosen? Wer muss sie tief in seiner Residenz in einer streng geheimen Waschmaschine sauber halten? Wer bewahrt seine Geheimnisse? Ist nichts davon wahr – oder alles? Ist er todkrank oder kerngesund? Unmöglich, es herauszufinden oder auch nur an ihn heranzukommen.»

Danach wird der Song deutlich bissiger:

When he poisons an opponent's underpants

does he laugh at his brilliant scheme?

Knowing he's got the root of the problem

deadly but somehow obscene

Auf Deutsch: «Wenn er die Unterhose eines Oppositionellen vergiftet, lacht er dann über seinen genialen Schachzug? Im Wissen, dass er das Problem an der Wurzel gepackt hat – tödlich, aber irgendwie auch obszön.»

«Is it difficult to sleep at night?», heisst es weiter im Song. Das Lied ist klar politisch und wurde von der Band nicht zufällig gerade jetzt veröffentlicht.

Dieses Wochenende finden in Russland Parlamentswahlen statt. Die Pet Shop Boys weisen in der Beschreibung ihres Videos auch darauf hin und zitieren dafür ganz nüchtern Wikipedia:

«The Russian legislative election is currently taking place from 18 to 20 September. This three-day election will determine all 450 seats in the State Duma (the lower house of Russia's parliament), alongside regional elections for 11 governors and 39 regional legislatures. It marks the first parliamentary election held in Russia since the 2022 full-scale invasion of Ukraine.» Wikipedia

«Die russische Parlamentswahl findet vom 18. bis 20. September statt. Bei dieser dreitägigen Wahl werden alle 450 Sitze der Staatsduma (der unteren Kammer des russischen Parlaments) vergeben. Gleichzeitig finden Regionalwahlen statt, bei denen elf Gouverneure und 39 regionale Parlamente gewählt werden. Es ist die erste Parlamentswahl in Russland seit der gross angelegten Invasion der Ukraine im Jahr 2022», so die deutsche Übersetzung. Nach aktuellen Hochrechnungen (Sonntagabend Schweizer Zeit) gewinnt Putins Partei die Wahl deutlich mit einem Anteil von knapp 50 Prozent.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Band gegen Wladimir Putin austeilt. Bereits im vergangenen Jahr veröffentlichten die Pet Shop Boys einen «Featuring»-Track mit Alexei Nawalny, dem wichtigsten russischen Oppositionspolitiker, der 2024 im Gefängnis starb.

Die Bandmitglieder schrieben damals:

«Vor einem Jahr starb der russische Oppositionsführer Alexei Nawalny in einem Gefängnis in Russland. Wir widmen diesen Song seinem Andenken und seinem Kampf.»

Ironie des Schicksals: Die Band spielte 2005 in Russland anlässlich eines Benefizkonzerts auf dem legendären Roten Platz. Die Pet Shop Boys spielten dort sogar eine Instrumentalversion von «Go West», die vom Publikum aufgegriffen wurde.

Die Pet Shop Boys sind übrigens weiterhin weltweit auf Tour. Die Ergebnisse der Wahlen werden am Sonntag erwartet. Ein Sieg der Regierungspartei gilt als sicher.