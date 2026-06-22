Eine Schlüsselfigur aus «Harry Potter» wird in der neuen Serie einen Auftritt haben. bild: hbo

Diesen Fehler wird die neue «Harry Potter»-Serie beheben

HBO bietet den Fans das, was ihnen auf der grossen Leinwand bisher verwehrt geblieben ist: Eine der Hauptfiguren aus den Büchern wird in der Serie zu sehen sein.

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Anika Jany / watson.de

Mehr «Leben»

Gute Nachrichten für alle Harry-Potter-Fans: Während Peeves, der Poltergeist, der den Schülerinnen und Schülern von Hogwarts das Leben zur Hölle macht, in den Filmen komplett fehlte – sehr zum Ärger vieler Buchfans –, will HBO diesen Fehler bei der neuen Serie nicht wiederholen.

Der Fanliebling Peeves wird in der neuen Adaption durch die Gänge der Zauberschule geistern. Der Start ist bei HBO Max auf Weihnachten geplant.

Die Besetzung für Peeves

Wie Entertainment Weekly berichtet, wurde der Darsteller für den schelmischen Geist bereits verpflichtet. In die Rolle von Peeves schlüpft der britische Schauspieler Peter Serafinowicz. Der Brite ist in Hollywood alles andere als ein Unbekannter und kann auf eine lange Karriere in Film und Fernsehen zurückblicken.

Serafinowicz lieh unter anderem Darth Maul in «Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung» seine Stimme. Bekannt ist er zudem aus «Shaun of the Dead», «Drachenzähmen leicht gemacht», «Parks and Recreation», «John Wick: Kapitel 2» und «Guardians of the Galaxy».

Peter Serafinowicz 2024 in London an den British Independent Film Awards. Bild: www.imago-images.de

Bei den Harry-Potter-Filmen herausgeschnitten

Dass Peeves in den weltweit erfolgreichen Filmen fehlte, sorgte bei den Fans immer wieder für Ärger. Dabei war die Figur ursprünglich für den ersten «Harry Potter»-Film von 2001 vorgesehen.

Die Figur wurde jedoch in der Postproduktion gestrichen. Für Chris Columbus, den Regisseur der ersten beiden Filme, gehört dieser Entscheid zu seinen «grössten Bedauern» beim ersten Film.

Peeves spielt für die Handlung zwar keine zentrale Rolle. Seine ständigen Streiche und der tägliche Unsinn sind in Hogwarts aber mehr als nur ein Ärgernis: Vor allem treiben sie Hausmeister Argus Filch regelmässig zur Weissglut.

Filch gerät wegen Peeves regelmässig ausser sich – sehr zur Freude der Buchfans. Bild: imago images/warner bros.

Eine gestrichene Rolle im Film

2011 äusserte sich der britische Komiker Rik Mayall dazu – nachdem er für die «Harry Potter»-Filme drei Wochen lang als Peeves vor der Kamera gestanden hatte:

«Ich habe ein bisschen gedreht, bin dann nach Hause gegangen und habe das Geld kassiert – eine beträchtliche Summe. Und einen Monat später sagten sie mir: ‹Rik, es tut uns leid, du bist nicht im Film.›»

Rik Mayall, der 2014 im Alter von 56 Jahren starb, brachte es nie übers Herz, seinen Kindern zu sagen, dass er aus dem Film geschnitten worden war. Diese hatten die Abwesenheit ihres Papas auf der Leinwand offenbar nicht einmal bemerkt:

«Sie kamen zurück und sagten: ‹Das Make-up war wirklich super. Du hast gar nicht ausgesehen wie du, Papa, das war richtig gut.› Sie dachten, ich hätte Hagrid gespielt.»

Die «Harry Potter»-Serie von HBO ist als siebenteiliges Abenteuer geplant – jede Staffel widmet sich einem der sieben Romane. Das Ziel: möglichst nah an den Büchern bleiben und «tiefer eintauchen» als die Filme.