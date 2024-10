Das Tagebuch aus den USA: Heute geht es um das A und O – Americano und (Un)Ordnung

Hoi zäme, ich grüsse euch aus Miami!🇺🇸 Auch am fünften Tag war es angenehm warm, auch am fünften Tag hat es ordentlich gewindet. Es ist aber schon ziemlich cool, dass man Ende Oktober selbst am Abend noch easy mit Shorts und T-Shirt (maximal Pullover) durch die Gegend spazieren kann.



Den Samstag verbrachte ich grossmehrheitlich schreibend in meinem Hotelzimmer und der Lobby. Da gibt es preiswerten Americano (4.30 Franken) und es hat so einen fancy Mineralwasserautomaten, wo man sich gratis die Flasche auffüllen darf. Im Hotelzimmer kann dafür an so einem Schreibtag auch mal die Unordnung überhandnehmen, das sieht dann so aus:

Bevor jetzt aber voreilig geurteilt wird: Natürlich räume ich mein Minipult jeden Abend artig auf, sonst würde die Chose hier ausarten. Und gebt es doch zu, auch euch entgleitet die Ordnung doch ab und zu?



Ach ja, ich habe mich im gestrigen Tagebucheintrag ja über die kriminellen Autofahrer hier in Miami und Umgebung beklagt. Das sehen einige User in der Kommentarspalte definitiv etwas anders. «PVJ» schreibt, dass er/sie Autofahren in den USA als eher entspannt in Erinnerung hat und auch «La Marmotte rose» hat sich mit ganz wenigen Ausnahmen wohlgefühlt.



«Explorer123» hingegen diagnostiziert mir, ich hätte zu wenig Erfahrung, was Autofahren in Amerika betrifft. Stimmt tatsächlich, erwischt! Der Vorschlag: Ich solle meine Chefin fragen, ob ich den Aufenthalt für zusätzliche USA-Autofahr-Erfahrung verlängern könne. Eine hervorragende Idee, das werde ich gleich so deponieren :-)



Geniesst euren Sonntagabend, falls ihr Lust und Zeit habt, hier die Reportage zu den Wahlabsichten der Latinos. Bye!