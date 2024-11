Video: watson

So ist die Stimmung auf der watson-Redaktion nach der US-Wahl

Donald Trump ist erneut zum US-Präsidenten gewählt worden, in Deutschland zerbricht die Ampel-Regierung. Politisch war in den letzten zwei Tagen extrem viel los, genau so wie auf der watson-Redaktion. Im Videokommentar geben die watsonians Auskunft über ihre Gemütslage, Gedanken, Sorgen und Hoffnungen angesichts dieser Entwicklungen. Alle Redaktionsmitglieder im Video tun hier ihre rein persönlichen Ansichten kund.

