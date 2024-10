Das Tagebuch zu den US-Wahlen – Tag 1 beginnt mit geröstetem Mais und einer Pizza

Hello aus den Vereinigten Staaten – mein US-Wahl-Roadtrip kann losgehen! Nach gut 15 Stunden Reise von Zürich über London bin ich in Miami angekommen. Dabei begann alles etwas mühsam. Weil unser Flugzeug in Kloten den mit 6 Minuten gemäss Captain eher knapp bemessenen Startslot verpasste, mussten wir im Flieger eine Stunde auf einen neuen warten. Dafür gabs dann ein Päckli gerösteten Mais und eine kleine Flasche Wasser – auf Kurzstreckenflügen ja auch nicht mehr zwingend der Fall.Der Flug von London nach Miami dauerte rund 9,5 Stunden, in Miami erwarteten mich um 21 Uhr wohlige 25 Grad. Mit dem Taxi ging es ins Hotel im Stadtviertel South Beach und danach aufgrund der langsam eintretenden Müdigkeit auf die Suche nach einem raschen Abendessen. Fündig wurde ich – shame on me – in einer italienischen Trattoria. Die sah rein optisch hübsch aus, erweckte aber eher den Eindruck von Fast Food. Doch falsch gedacht, die Pizza Primavera wurde frisch zubereitet und schmeckte sehr gut. Die 4,7-Bewertung auf Google lässt darauf schliessen, dass dies auch andere Gäste so sahen.Das war es vom ersten Abend. Morgen Mittwoch stehen zunächst einige organisatorische Dinge auf dem Programm, zum Beispiel das Buchen eines Mietautos. Dann möchte ich mich jedoch mit der Wählerschaft der Latinos befassen, sie ist der Grund, weshalb ich in den US-Bundesstaat Florida gereist bin. Gemäss Daten der US-Zensusbehörde sind rund 30 Prozent der 22 Millionen Einwohner Floridas Latinos und Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat Mühe, diese Wählerschicht zu erreichen. Gemäss «New York Times» sei die Unterstützung der Latinos für die demokratische Präsidentschaftsbewerberin «gefährlich niedrig», sie liegt gemäss Umfragen deutlich unter früheren Zustimmungswerten.So viel von Tag 1, wir hören uns morgen wieder.