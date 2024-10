Erwischt. Gestern gab es aufgrund einer 8-stündigen Autofahrt von Tampa nach Atlanta keinen Tagebuch-Eintrag, es ist aber auch nicht sonderlich viel passiert. Einerseits sind diese Fahrten auf amerikanischen Autobahnen ja wunderbar, wenig Verkehr, Musik aus dem Autoradio, schöne Natur und die unendlichen Weiten dieses unendlich grossen Landes. Andererseits ist es irgendwann auch furchtbar langweilig. Ich schätze die Jungs von Gemischtes Hack, aber auch das ist nach zwei, drei Folgen dann gut.



Was in einem anderen Sinne auch gut ist: Wir sind jetzt in Atlanta, der Hauptstadt des Swing States Georgia. Georgia ging von 1996 bis 2016 immer an die Republikaner. Bis Joe Biden 2020 einfuhr und sich den Staat und seine 16 Wahlleute schnappte. Wie wichtig Georgia auch heuer ist, zeigt sich daran, dass in dieser Woche sowohl Donald Trump als auch Kamala Harris hier Wahlkampfauftritte haben. Gestern war Trump in Duluth etwas ausserhalb von Atlanta an der Reihe, ich war vor Ort und hab mir das Happening angesehen.

Der Aufmarsch an Trump-Fans: Enorm. Der Fanatismus für Trump: Enorm. Die Anzahl an Fanartikeln: Enorm. Der Hass gegenüber den Demokraten: Teilweise enorm. Es war jedenfalls eindrücklich, aber auch etwas beängstigend, erstmals mit eigenen Augen zu sehen, wie die MAGA-Anhänger zu Abertausenden einmarschierten. Die Video-Reportage dazu gibt’s bald, dann könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, eine eigene Meinung bilden.

Donald Trump setzt sich offenbar auch für Haustiere ein.



Morgen ist Kamala Harris im DeKalb County dran, sie wird begleitet von Ex-US-Präsident Barack Obama, auch auf diese Rally bin ich sehr gespannt und auch davon werdet ihr in Bälde etwas sehen und lesen.



Ach ja, die Reportage zu den Fans von Taylor Swift ist nun online. Von den Swifties wollte ich wissen, was sie davon halten, dass sich ihr Idol klar für Kamala Harris positioniert hat. Die Anwort gibt’s in der Story.