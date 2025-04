FBI verhaftet Richterin aus Wisconsin +++ Trump: «Krim bleibt bei Russland»

US-Präsident Donald Trump hat ein Dekret zur Ausweitung des Tiefseebergbaus in US- und internationalen Gewässern unterzeichnet. Die US-Wirtschaft könne so auf Milliarden Tonnen wertvoller Mineralien hoffen, erklärte das Weisse Haus am Donnerstag.



Trump wendet sich damit gegen eine Initiative der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA). Sie arbeitet seit Jahrzehnten an einem internationalen Regelwerk für den unter Umständen höchst umweltschädlichen Tiefseebergbau.



Bergbaukonzerne drängen seit langem darauf, mit dem Schürfen von Metallen wie Nickel und Kobalt am Meeresboden zu beginnen. Die wertvollen Mineralien lagern sich dort in Form sogenannter Manganknollen ab. Ihr kommerzieller Abbau steckt technologisch noch in den Kinderschuhen, wegen der wachsenden Bedeutung vieler darin enthaltenen Stoffe preschen manche Unternehmen jedoch vor.



Hinzu kommt die geopolitische Rivalität zwischen den USA und China. Die Volksrepublik dominiert bei vielen wertvollen Stoffen wie Seltenen Erden den Weltmarkt – ein wunder Punkt für die USA. Es gehe darum, «Chinas wachsendem Einfluss auf die Bodenschätze am Meeresboden entgegenzuwirken», erklärte das Weisse Haus mit Blick auf das nun unterzeichnete Dekret.



Umweltverbände warnen jedoch, dass die Verfahren erhebliche ökologische Schäden verursachen können. «Die Beschleunigung des Tiefseebergbaus ist eine sich anbahnende Umweltkatastrophe», erklärte Emily Jeffers, eine leitende Anwältin des Center for Biological Diversity. «Trump versucht, eines der empfindlichsten und am wenigsten verstandenen Ökosysteme der Erde für eine rücksichtslose industrielle Ausbeutung zu öffnen.» (awp/sda/afp)