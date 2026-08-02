recht sonnig18°
DE | FR
burger
International
Reisen

Flugzeugabsturz in Peru: 13 Menschen sterben auf Touristen-Rundflug

Police inspect the wreckage of a plane that crashed during a sightseeing flight carrying tourists over the Nazca Lines in Peru, Saturday, Aug. 1, 2026. (AP Photo/Genry Bautista) APTOPIX Peru Plane Cra ...
Polizeikräfte inspizieren die Unglücksstelle. Infolge des Absturzes sind 13 Menschen gestorben.Bild: keystone

Touristenmaschine stürzt auf Rundflug in Peru ab – 13 Tote

02.08.2026, 06:5602.08.2026, 06:56

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf einem touristischen Rundflug über die berühmten Nasca-Linien in Peru sind 13 Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine sei in eine Notsituation geraten und aus bisher ungeklärten Gründen abgestürzt, teilte die Verwaltung des Distrikts Vista Alegre mit. An Bord waren elf ausländische Touristen und zwei Besatzungsmitglieder, wie der peruanische Sender RPP unter Berufung auf die Generaldirektion für Zivilluftfahrt berichtete.

Die Nationalität der Touristen wurde zunächst nicht offiziell bestätigt. Der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge waren unter den Opfern nach ersten Erkenntnissen sieben Urlauber aus Italien sowie zwei Deutsche, zwei Spanier, ein örtlicher Reiseführer und der Pilot des Kleinflugzeugs. Laut RRP war die Maschine der Fluggesellschaft Aerodiana von der Hafenstadt Pisco zu einem Rundflug über die Nasca-Linien gestartet und im Gebiet Pueblo Viejo in der Provinz Nasca abgestürzt.

Rundflug über Wüstenzeichnungen

Bei den Nasca-Linien handelt es sich um Hunderte riesige Bodenzeichnungen in der Wüste im Süden Perus. Die zwischen 500 vor Christus und 500 nach Christus entstandenen Darstellungen zeigen unter anderem Tiere, stilisierte Pflanzen, Fabelwesen und geometrische Figuren. Sie gehören zum Unesco-Weltkulturerbe und sind aus der Luft besonders gut zu erkennen. (sda/dpa)

Mehr:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schweizer Armee verlängert Löscheinsatz auf Korsika
Die Schweizer Armee verlängert wegen weiterhin bestehenden Unterstützungsbedarfs ihren Einsatz auf Korsika um vier weitere Tage. Drei Super-Puma-Helikopter unterstützen dort die französischen Einsatzkräfte bei der Bekämpfung von Waldbränden.
Zur Story